Madre de Carlo Acutis: “Recibimos testimonios casi a diario” 

Hace un año, el 7 de septiembre de 2025, la Iglesia canonizó a san Carlo Acutis. Con motivo del primer aniversario de su canonización, Aleteia se reunió con su madre, Antonia Salzano.

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Sin duda, ya no hace falta presentarlo. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado junto a Pier Giorgio Frassati por el Papa León XIV. La ceremonia, inicialmente prevista unos meses antes, se había aplazado tras el fallecimiento del papa Francisco. Esta canonización era muy esperada por numerosos fieles de todo el mundo.

Desde entonces, siguen multiplicándose los proyectos, iglesias, capillas, centros juveniles, colegios, pero también las iniciativas en favor de los más pobres que llevan su nombre. Pero, sobre todo, siguen llegando numerosos testimonios de conversión y sanación atribuidos a la intercesión del joven santo italiano, tal y como cuenta su madre, Antonia Salzano.

Aleteia: Ha pasado un año desde la canonización de Carlo. ¿Qué ha cambiado desde ese día para usted, su marido y sus dos hijos?

Antonia Salzano: El hecho de que la Iglesia, a la que obviamente estamos muy unidos, haya reconocido oficialmente su santidad nos reconforta. En cierto modo, a través de una canonización, la Iglesia se compromete en el plano sobrenatural al afirmar que Carlo está en el cielo. Eso es precisamente lo que significa una canonización. Pero, aparte de eso, nada ha cambiado realmente.

Desde la muerte de Carlo, recibimos numerosas señales, así como muchos testimonios de milagros y conversiones. Para nosotros, lo único que ha cambiado es, por tanto, que la Iglesia se haya pronunciado oficialmente confirmando la santidad de Carlo. Eso era importante para nosotros. Pero, para nosotros, Carlo ya era santo.

Aleteia: Cuando piensa en el día de la canonización, ¿cuál es el primer recuerdo que le viene a la mente?

Digamos que esta historia ha sido un poco agitada. La canonización de Carlo debía tener lugar durante el Jubileo de los jóvenes. Luego falleció el Papa Francisco y, finalmente, no fue posible celebrarla en esa fecha. Nos entristeció mucho por los miles de jóvenes que habían venido a Roma por Carlo.

Finalmente, llegamos a esta nueva fecha, el 7 de septiembre, y, para nosotros, fue en cierto modo un alivio. Considero esta canonización como la culminación de un camino muy exigente, pero también como el comienzo de un período que está dando muchísimos frutos: numerosos milagros, numerosas conversiones y mucha luz aportada a personas de todo el mundo.

El día de la canonización, el momento más emotivo fue aquel en el que el papa León declaró santo a Carlo. Estábamos muy contentos. También nos alegró mucho ver a Carlo canonizado junto a Pier Giorgio Frassati, una figura a la que queremos mucho y que nos resulta especialmente querida.

El momento más emotivo fue aquel en el que el papa León canonizó a Carlo.

Aleteia: ¿Conocía su hijo Carlo la figura de Pier Giorgio Frassati?

Sí, Carlo lo conocía. Era una figura muy importante para él, porque Pier Giorgio formaba parte de esos jóvenes santos que le inspiraron. Era un santo profundamente eucarístico: había empezado a ir a misa todos los días y a practicar la adoración eucarística. Para mí, Pier Giorgio es un poco como el hermano mayor de Carlo. Sentía un gran amor por los pobres; era, en cierto modo, un apóstol y, al igual que Carlo, también se dirigía a los jóvenes.

No creo que el hecho de que estas dos figuras hayan sido canonizadas juntas sea fruto de la casualidad. Veo en Pier Giorgio una especie de reflejo de Carlo. Creo que lo que más profundamente les une es, ante todo, su intensa vida eucarística, especialmente a través de la adoración. La Eucaristía es el sacramento del amor. Es el sacramento que nos ayuda a crecer en el amor y a amar a Dios por encima de todas las cosas, así como a nuestro prójimo como a nosotros mismos.

Aleteia: ¿Cuáles son, en su opinión, los frutos más bonitos que ha dado la canonización de Carlo durante este primer año?

Seguimos recibiendo, como antes, testimonios de milagros, curaciones y conversiones casi todos los días. Este movimiento continúa, pues, y lo hace desde el mismo día de su funeral. Desde ese día, hemos recibido testimonios de gracias atribuidas a su intercesión. Pero Carlo es, sobre todo, un instrumento del que Dios se sirve para guiarnos hacia una espiritualidad más madura en nuestra vida cotidiana.

En mi opinión, Carlo ha hecho renacer en muchos jóvenes, pero también en adultos, sacerdotes, seminaristas y religiosas, una fe más madura, vivida con mayor conciencia. Sin duda, ese es el gran mérito de Carlo. Todo lo que hacía, lo hacía por Jesús y con Jesús. Vivía esa profunda unión con Dios a la que todos los cristianos están llamados.

Aleteia: Tras la canonización de Carlo, se han abierto varias causas relativas a jóvenes de su misma época fallecidos en olor de santidad, como las de Marco Gallo y Pedro Ballester. En su opinión, ¿a qué se debe este creciente interés de la Iglesia por la santidad de los jóvenes?

Antes, la Iglesia se mostraba reticente con respecto a los jóvenes. Prácticamente solo había mártires. Luego, con los pastorcitos de Fátima, las cosas empezaron a cambiar. Se comprendió que la santidad también era posible desde una edad muy temprana.

Pero siempre ha habido santos jóvenes. Simplemente, la Iglesia se ha abierto más y han surgido nuevas causas. Sin duda, pueden ser de ayuda para los jóvenes, como la de Chiara Luce Badano. Pero también hay muchísimos ejemplos de jóvenes religiosas, sacerdotes o seminaristas fallecidos en olor de santidad.

Es posible hacer el bien y ser un joven que vive en la luz de Dios.