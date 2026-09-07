“La resurrección de Cristo”: Mel Gibson revela detalles de su nueva película

Casi 23 años después de La Pasión de Cristo, Mel Gibson se prepara para presentar su secuela, "La Resurrección de Cristo". En una entrevista con Raymond Arroyo en Fox News el 2 de septiembre, el director reveló la historia detrás de cámaras de un proyecto que ha estado en desarrollo durante dos décadas

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El silencio de la tumba permaneció latente durante casi 23 años antes de que Mel Gibson decidiera darle voz. Desde La Pasión de Cristo, el director ha estado trabajando en la secuela, sin revelar casi nada sobre su proyecto. Pero a medida que se acerca el estreno de La Resurrección de Cristo, el misterio comienza a disiparse. En una entrevista con Raymond Arroyo en Fox News el 2 de septiembre, Mel Gibson levantó un poco el velo sobre sus decisiones artísticas y los aspectos tras bambalinas de una película que ha estado en producción durante dos décadas. "Es como un rompecabezas donde primero tienes que crear las piezas y luego unirlas", explicó el director, refiriéndose al tiempo que tomó dar vida a este proyecto.

En cuanto a la pregunta de por qué narrar la Resurrección, cuando muchos consideran la Pasión como la culminación del Evangelio, Mel Gibson responde con un enfoque decididamente teológico:

"No es la culminación. Es un paso, un acontecimiento trascendental, sin duda. Pero lo verdaderamente asombroso es que alguien resucite de entre los muertos por su propio poder tras una muerte pública y vuelva a aparecer públicamente. Y no fueron solo los apóstoles quienes lo vieron: cientos de personas lo vieron, lo presenciaron y lo proclamaron".

Diez años para escribir el guion, otros diez para imaginarlo, darle forma y plasmarlo… Obviamente, semejante trabajo conlleva consecuencias para quienes lo emprenden. Mel Gibson lo reconoce: "Nadie se aventura en este campo sin sufrir las consecuencias. Hay que llegar al fondo de las cosas, encontrar fragmentos de verdad que resuenen en tu interior y que, con un poco de suerte, también resuenen en quienes los vean".

Guión, rodaje, casting...

Este largo periodo de desarrollo se refleja en la ambición misma de la película. La Resurrección de Cristo busca regresar a los orígenes de la historia de la salvación y narrar las vidas de varias de sus figuras principales —Abraham, Moisés, David— como profecías cumplidas en Cristo. "Si lees la Septuaginta, los libros antiguos, todo allí es una profecía cristiana. Y todo se cumple en un solo hombre. ¿Cuáles son las probabilidades de que ocurra algo así? Sería más fácil ganar la lotería. Y nadie gana la lotería", explica el director.

Otra novedad que sin duda dará que hablar: esta vez, no se utilizarán ni el arameo ni el latín. La Resurrección de Cristo se filmó en inglés. "Para La Pasión de Cristo, fue posible porque todo el mundo conocía la historia y la película duraba dos horas. Pero la Resurrección es un acontecimiento imposible de comprender del todo, que exige mucho más del espectador. Nos parecía absurdo obligar a la gente a leer subtítulos ante conceptos tan profundos. Esta vez, los acompañamos en su propio idioma", explica Mel Gibson.

En cuanto al reparto, completamente renovado debido a los veinte años transcurridos desde La Pasión de Cristo, guarda una sorpresa. Si bien Jim Caviezel no retomará el papel de Jesús, ahora en manos del actor finlandés Jaakko Ohtonen, Mel Gibson revela que uno de los actores de la primera película regresará en La Resurrección de Cristo. ¿Quién? El director prefiere mantener el misterio: "¡Los mantendremos en vilo, pero es excelente!".