En lugar de preguntar “¿cómo estás?”, prueba esto…

En este mes de la prevención del suicidio, un pequeño cambio en la forma en que nos preocupamos por alguien podría abrir la puerta a una conversación que realmente importa

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Desde pequeños nos han enseñado a responder a la pregunta "¿cómo estás?" con alguna variante de "¡bien, gracias!" o incluso "¡genial, gracias!", acompañada de una gran sonrisa. Aunque, pudiéramos no estar absolutamente de maravilla.

Por supuesto, la mayoría de las veces nadie está siendo deshonesto. "¿Cómo estás?" se ha convertido más en un ritual social que en una pregunta, algo así como decir "Me da gusto verte". Nadie espera que te detengas en el supermercado y des una evaluación honesta de tu matrimonio, tus finanzas y tu estado de ánimo actual antes de llegar al pasillo de los lácteos.

El problema es que podemos caer en el mismo hábito con las personas que amamos, preguntando "¿Cómo estás?" y aceptando un "¡Bien, gracias!" sin detenernos a preguntarnos si eso es realmente cierto.

Mes de la prevención del suicidio

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Septiembre es el Mes Nacional de Prevención del Suicidio, una oportunidad anual para hablar más abiertamente sobre el suicidio, cómo reconocer cuándo alguien puede estar pasando por dificultades y dónde encontrar ayuda. Una parte de la prevención es algo considerablemente menos clínico: la conexión. El apoyo de la familia y los amigos, así como el sentirse conectado con los demás, son algunos de los factores que pueden ayudar a prevenir el suicidio.

Eso no significa que una buena conversación pueda, de alguna manera, prevenir todas las tragedias, ni que debamos empezar a tratar a cada amigo callado como una posible emergencia. El suicidio es un tema complejo y rara vez tiene una sola causa. Pero tal vez sí nos dé una razón para pensar en qué tan bien les damos espacio a las personas que nos rodean para que nos digan cuando la vida no está tan "bien" como dicen que está.

Pregunta algo que merezca una respuesta

A veces basta con volver a hacer la pregunta. Un rápido "¿Cómo estás?", seguido, un poco más tarde, de "No, pero ¿cómo estás de verdad?", le hace entender a la otra persona que la primera respuesta no fue solo una respuesta de cortesía.

Las preguntas específicas pueden ser aún mejores. Si un amigo acaba de perder a uno de sus padres, preguntarle: "¿Cómo te las estás arreglando ahora que todos se han ido a casa?" le da un punto de partida. A alguien que está pasando por dificultades en el trabajo le puede resultar más fácil responder a: "¿Sigue siendo el domingo por la noche lo peor?" que a una pregunta muy amplia sobre su salud mental. Con un adolescente: "¿Qué es lo que más te ha estado ocupando la mente últimamente?" podría llevarte más lejos que otro "¿Todo bien?" más.

No hay una fórmula mágica. Lo que importa es el mensaje detrás de la pregunta: Me di cuenta. Me acordé. No tienes que darme la respuesta fácil. Y luego, lo más importante, no tengas miedo de la respuesta difícil.

Es tentador, cuando alguien finalmente admite que las cosas van mal, apresurarse a ofrecerle tranquilidad. Le señalamos todo lo que tiene a su favor, le sugerimos soluciones o, instintivamente, le decimos que las cosas mejorarán. Todo eso suele venir del amor, pero a veces la respuesta más útil es resistirnos a "arreglar" nada durante cinco minutos y averiguar qué es lo que la persona realmente está tratando de decirnos.

Eso podría significar hacer otra pregunta, tolerar un silencio incómodo o simplemente decir: "Cuéntame más". Escuchar sin juzgar es uno de los pasos recomendados por el Instituto Nacional de Salud Mental a la hora de apoyar a alguien que tiene pensamientos suicidas, y el contacto constante también es importante. A veces, la conversación importante no es la primera, sino el mensaje que se envía dos días después y que dice: "He estado pensando en lo que me contaste. ¿Cómo te vas hoy?".

Cuando es hora de dejar de ser sutil

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Sin embargo, hay un momento importante en el que la delicadeza no ayuda. Si alguien habla de querer morir, de sentirse desesperanzado o atrapado, de ser una carga, o dice algo más que te haga preocuparte genuinamente por el suicidio, pregúntale directamente: "¿Estás pensando en suicidarte?"

Puede parecer aterradoramente directo, sobre todo cuando todos nuestros instintos nos dicen que no debemos meterle una idea tan terrible en la cabeza a alguien. Pero las investigaciones no respaldan ese temor. El NIMH afirma claramente que preguntarle a alguien sobre el suicidio no aumenta los pensamientos o comportamientos suicidas; por el contrario, la pregunta puede abrir una conversación y ayudar a identificar a alguien que necesita apoyo.

A partir de ahí, nuestra tarea no es convertirnos en el terapeuta de alguien. El NIMH recomienda ayudar a la persona a conectarse con el apoyo adecuado, lo cual podría incluir a un profesional de la salud mental, un familiar de confianza, un consejero espiritual o la línea de ayuda 988 para suicidios y crisis, y ayudarla a mantenerse a salvo si existe un peligro inmediato. También es importante dar seguimiento después.