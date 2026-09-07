En Genazzano, León XIV invita a “imaginar la paz”

El Papa León XIV llegó en coche alrededor de las 17:00 horas a Genazzano, una pequeña localidad de poco más de 5.000 habitantes situada a 30 km al sureste de la capital italiana. Esta era su segunda visita a este santuario desde su elección: el Papa realizó allí su primer viaje fuera de Roma al inicio de su pontificado, el 10 de mayo de 2025. El lunes, recordó aquella visita anterior en la que rindió homenaje a la Virgen María, quien, "a lo largo de [su] vida, lo acompañó con su presencia maternal y su sabiduría".

"Imaginad la paz". Esta fue la invitación que extendió León XIV al celebrar la misa el 7 de septiembre de 2026 en el Santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo en Genazzano. Desde este lugar, animado por una comunidad de frailes agustinos, su familia espiritual, el Papa invitó a los fieles a visualizar la paz "en sus almas", para reconocer que "ya existe".

En la víspera de la Natividad de la Virgen María, el Papa León XIV visitó Genazzano y celebró la Eucaristía. Su homilía se centró la Virgen María y en la construcción de la paz

El pontífice peruano-estadounidense tiene una conexión personal con el Santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo por varias razones: este popular lugar de peregrinación, que alberga una representación de la Virgen con el Niño, fue fundado en el siglo XV por la beata Petruccia, una monja agustina; y aún hoy es atendido por una comunidad de frailes agustinos. Además, fue León XIII, el papa que le dio nombre, quien elevó este lugar a la categoría de basílica menor.

En su homilía de víspera de la Natividad de la Virgen María, León XIV se basó en los escritos del santo español Tomás de Villanueva (1488-1555), miembro de la Orden Agustina. Observó que el Evangelio relata pocos detalles sobre la vida y las palabras de María. A pesar de esta brevedad y marginalidad, su presencia "pone en marcha toda la historia", añadió el Papa, subrayando que la maternidad de María "trasciende todo discurso y narración".

"Sentimos una sensación de vértigo ante este misterio", insistió el Papa, exhortándonos a no acostumbrarnos a que una simple "niña, como las niñas que sostenemos en nuestros brazos", se haya convertido en "la Madre de Dios".

Para el pontífice, este es "el camino de Dios, […] más sencillo y silencioso", que subraya "la singularidad de su Reino, donde la arrogancia no tiene cabida y donde la omnipotencia es creación, servicio y cuidado de la vida".