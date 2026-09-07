En Genazzano, León XIV invita a “imaginar la paz”

En la víspera de la Natividad de la Virgen María, el Papa León XIV visitó Genazzano y celebró la Eucaristía. Su homilía se centró la Virgen María y en la construcción de la paz
"Imaginad la paz". Esta fue la invitación que extendió León XIV al celebrar la misa el 7 de septiembre de 2026 en el Santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo en Genazzano. Desde este lugar, animado por una comunidad de frailes agustinos, su familia espiritual, el Papa invitó a los fieles a visualizar la paz "en sus almas", para reconocer que "ya existe".
El Papa León XIV llegó en coche alrededor de las 17:00 horas a Genazzano, una pequeña localidad de poco más de 5.000 habitantes situada a 30 km al sureste de la capital italiana. Esta era su segunda visita a este santuario desde su elección: el Papa realizó allí su primer viaje fuera de Roma al inicio de su pontificado, el 10 de mayo de 2025. El lunes, recordó aquella visita anterior en la que rindió homenaje a la Virgen María, quien, "a lo largo de [su] vida, lo acompañó con su presencia maternal y su sabiduría".