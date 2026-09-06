¿Quién acompaña al Papa en sus viajes?

La parte delantera del avión, por otro lado, está reservada para la suite papal. Esta incluye al "gobierno" del Papa, es decir, su Primer Ministro (el Cardenal Secretario de Estado), su Ministro de Asuntos Exteriores (el Secretario de Relaciones con los Estados) o el número 3 en el Vaticano, el Ministro del Interior (el Sustituto de Asuntos Generales).

En cada viaje al extranjero del Papa, es costumbre que la cabina trasera del avión esté ocupada por periodistas. Entre setenta y ochenta fotógrafos, camarógrafos, editores y corresponsales de radio y televisión de diversos países e idiomas siguen las actividades del jefe de la Iglesia Católica durante todo el trayecto. El Papa suele saludarlos individualmente durante el vuelo de ida y ofrece una rueda de prensa a su regreso.

Cuando el Papa viaja al extranjero, se utiliza un avión privado. Y con razón: el pontífice va acompañado de un amplio séquito, que incluye periodistas, miembros de su equipo de seguridad, personal de la Curia y personal médico. A continuación se presenta un resumen de las personas que acompañarán a León XIV durante su estancia en Francia, con información de la Oficina de Prensa de la Santa Sede

También están presentes jefes y funcionarios de los dicasterios —ministerios vaticanos—, según las competencias que requieran los países visitados: comunicación, diálogo interreligioso, etc. Asimismo, es habitual que se invite a participar en el viaje a cardenales de la Curia que sean nacionales del país visitado.

Muchos empleados del Vaticano participan en los viajes para asegurar que se satisfagan las necesidades diarias del pontífice. Así, en el camarote se encuentran el coordinador de viajes y sus asistentes, el maestro de celebraciones litúrgicas —la mano derecha del papa durante las misas y oraciones—, los secretarios personales del papa y sus chambelanes, responsables en particular de su equipaje y efectos personales.

Seguridad pontificia y salud

JORGE GUERRERO | AFP

El dispositivo de seguridad del obispo de Roma también participa en todos sus viajes. Altos mandos de la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza, junto con miembros de estas dos fuerzas armadas del pequeño Estado, acompañan al pontífice, garantizando su seguridad en todas sus apariciones públicas. Vestidos con traje y corbata negros, rodean el papamóvil mientras circula entre la multitud o montan guardia, con auriculares sujetos al cuello, al pie de los atriles donde se sitúa el Papa. Su labor se lleva a cabo en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad locales.

También se despliega un equipo médico: el Papa suele ir acompañado de su médico personal y dos enfermeras. Algunas se han convertido en figuras legendarias, como el enfermero de Francisco, Massimiliano Strappetti, de quien fue inseparable al final de su pontificado, o la hermana Tobiana Sobótka, la monja polaca que velaba desde una silla en el pasillo fuera de la habitación de Juan Pablo II durante sus estancias en el extranjero. Cabe destacar que en cada país, el gobierno local siempre proporciona una ambulancia para el séquito papal, y un hospital de la zona permanece en alerta en caso de emergencia.