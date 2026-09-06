¿Quién acompaña al Papa en sus viajes?

Cuando el Papa viaja al extranjero, se utiliza un avión privado. Y con razón: el pontífice va acompañado de un amplio séquito, que incluye periodistas, miembros de su equipo de seguridad, personal de la Curia y personal médico. A continuación se presenta un resumen de las personas que acompañarán a León XIV durante su estancia en Francia, con información de la Oficina de Prensa de la Santa Sede
En cada viaje al extranjero del Papa, es costumbre que la cabina trasera del avión esté ocupada por periodistas. Entre setenta y ochenta fotógrafos, camarógrafos, editores y corresponsales de radio y televisión de diversos países e idiomas siguen las actividades del jefe de la Iglesia Católica durante todo el trayecto. El Papa suele saludarlos individualmente durante el vuelo de ida y ofrece una rueda de prensa a su regreso.
La parte delantera del avión, por otro lado, está reservada para la suite papal. Esta incluye al "gobierno" del Papa, es decir, su Primer Ministro (el Cardenal Secretario de Estado), su Ministro de Asuntos Exteriores (el Secretario de Relaciones con los Estados) o el número 3 en el Vaticano, el Ministro del Interior (el Sustituto de Asuntos Generales).