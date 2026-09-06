Ángelus: León XIV anima a los cristianos a practicar la «corrección fraterna»

La corrección fraterna, «arte delicado y demasiado a menudo olvidado», consiste en «hablar con sinceridad, afirmó el papa León XIV durante el rezo del Ángelus del domingo 6 de septiembre.

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«La atención, el cuidado y el bien que hemos recibido nos hacen más libres y más capaces de asumir nuestras responsabilidades», declaró León XIV el 6 de septiembre de 2026 durante el Ángelus. Animó a las comunidades cristianas a vivir ese «amor mutuo» practicando el arte «delicado, y con demasiada frecuencia olvidado», de la «corrección fraterna» y aprendiendo a «ponerse de acuerdo» antes de tomar una decisión.

Este domingo, miles de fieles se habían congregado en la plaza de San Pedro, a pesar del intenso calor veraniego de mediodía, para escuchar a León XIV y recitar con él la oración del Ángelus. En su reflexión, inspirada en las lecturas del día, el Papa destacó la exhortación que san Pablo dirige a la comunidad de Roma: «Hermanos, no tengáis deuda con nadie, salvo la del amor mutuo».

Esta deuda de amor mutuo, explicó el pontífice, es «la atención, el cuidado y el bien que hemos recibido», que «nos hacen más libres y más capaces de asumir nuestras responsabilidades». Y para ejercer este amor mutuo en las comunidades cristianas, señaló dos caminos propuestos por Cristo en el Evangelio de hoy: la «corrección fraterna» y el hecho de «ponerse de acuerdo».

La corrección fraterna, «arte delicado y demasiado a menudo olvidado», consiste en «hablar con sinceridad —primero a solas, luego, si es necesario, entre dos o tres, y finalmente, cuando sea preciso, con toda la comunidad». Este método, insistió León XIV, permite «afrontar la realidad y transformar los problemas y los conflictos en etapas de crecimiento», a diferencia de las quejas y las calumnias, que son «fáciles», pero que «no llevan a nada y paralizan muchas situaciones».