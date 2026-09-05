Santos de septiembre, ¿a quién pedir ayuda este mes?

En septiembre, la Iglesia conmemora a numerosos santos que pueden convertirse en nuestros guías. Descubre a quiénes vale la pena pedir su intercesión

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La oración por intercesión de los santos no consiste en buscar a "alguien en lugar de Dios". Al contrario. Los santos están ahí para ayudarnos a llegar hasta Él. Su vida es un poco como una señal indicadora bien colocada: no nos detiene en sí misma, sino que nos muestra el camino. Y en septiembre tenemos varios intercesores.

5 de septiembre Santa Teresa de Calcuta

Una nueva fecha en el calendario litúrgico. A partir de 2025, el 5 de septiembre es, en la Iglesia universal, la conmemoración de Santa Teresa de Calcuta. Es un día en el que conviene recordar a aquellos a quienes el mundo tiende a pasar por alto: los pobres, los enfermos, los solitarios y los marginados. Teresa no se limitaba a teorizar. Simplemente se acercaba a cada persona en concreto. Su vida fue una respuesta al deseo de amor de Cristo y al servicio a los más pequeños.

Santa Teresa de Calcuta: "el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz" © 1986 Túrelio | CC BY-SA 2.0 de

El amor de Dios empieza por la persona que tengo a mi lado.

8 de septiembre Natividad de la Santísima Virgen María

Dios es capaz de iniciar grandes cosas a partir de lo pequeño y aparentemente corriente. María, antes de situarse al pie de la cruz y antes de decir su "sí", era una sencilla joven de Nazaret. Vale la pena pedirle especialmente un corazón dispuesto a confiar en Dios, aunque aún no conozcamos todo el camino.

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Dios puede empezar algo grande precisamente a partir de mi pequeño «sí».

9 de septiembre Beata Aniela Salawa

Aniela Salawa no era una persona de la que hablaran los periódicos. Era una criada que convirtió su vida cotidiana en un camino hacia la santidad. Trabajaba, rezaba, ayudaba a los demás y compartía sus ingresos con su familia y con los necesitados. Su historia nos recuerda que la santidad no tiene por qué ser espectacular. A veces se manifiesta en levantarse temprano, en un trabajo realizado con honestidad y en una oración rezada cuando nadie mira.

No tengo que hacer grandes cosas. Tengo que hacer pequeñas cosas con constancia.

14 de septiembre La Exaltación de la Santa Cruz

La cruz no es un adorno ni un símbolo religioso para colgar en la pared. Nos recuerda el amor que llegó hasta el final. En el día de la Exaltación de la Cruz, vale la pena pedirle a Dios la fuerza para aceptar aquello que no podemos cambiar y el valor para no huir de los momentos difíciles. La cruz no siempre desaparece. Pero no tenemos por qué cargar con ella solos.

Porque incluso lo difícil puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios.

17 de septiembre Santa Hildegarda de Bingen

Hildegarda fue una mujer extraordinaria: benedictina, mística, autora de escritos teológicos, pero también experta en la naturaleza y en el ser humano. No tenía miedo de hablar de lo que consideraba importante y, al mismo tiempo, vivió toda su vida en relación con Dios. Podemos pedirle sabiduría, sobre todo cuando tenemos la sensación de que sabemos mucho, pero no sabemos muy bien qué hacer con ese conocimiento.

Sainte Hildegarde de Bingen Public Domain

La sabiduría comienza cuando el conocimiento se une a Dios.

18 de septiembre San Estanislao Kostka

Un joven polaco que no quiso dejar la fe «para más adelante». Stanisław Kostka tenía apenas unos pocos años cuando decidió que quería pertenecer por completo a Dios. Se opuso incluso a quienes querían elegir por él el camino de su vida. Por eso es un magnífico patrón de los jóvenes, pero también de todos aquellos que temen dar un paso hacia una vocación que aún no comprenden del todo.

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Nunca es demasiado pronto para responder a Dios.

21 de septiembre San Mateo

Mateo estaba sentado junto a la aduana. Tenía su trabajo, su dinero y su vida. Hasta que llegó Jesús y le dijo simplemente: "Sígueme". Mateo se levantó. Y quizá eso sea lo más extraordinario de esta historia: un hombre al que los demás ya habían encasillado hacía tiempo, para Jesús no era un caso perdido. Pidamos a san Mateo el valor para levantarnos también cuando Cristo nos invite a cambiar.

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Jesús no me pregunta, ante todo, quién era yo. Me pregunta si le seguiré.

23 de septiembre San Pío de Pietrelcina

A Padre Pío se le asocia con los estigmas, las historias extraordinarias y las multitudes de personas que acudían a él en busca de ayuda. Pero, más allá de todo eso, era ante todo un sacerdote que se tomaba muy en serio la oración, la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Su vida nos recuerda que la santidad no consiste en experiencias extraordinarias. Consiste en dejar que Dios actúe en la vida cotidiana.

No busques lo extraordinario. Busca a Dios.

29 de septiembre Los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

Tres arcángeles, tres misiones diferentes. Miguel nos recuerda la lucha contra el mal y la fidelidad a Dios; Gabriel, el mensaje divino; y Rafael, la protección y la sanación. Es un buen día para recordar que el mundo espiritual es una realidad que no vemos, pero que no deja de existir. Podemos pedirles protección, luz a la hora de tomar decisiones y ayuda ante las dificultades.

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No todo lo más importante se puede ver.

30 de septiembre San Jerónimo

Era un hombre capaz de pasar mucho tiempo estudiando un texto. Traducía las Escrituras, estudiaba idiomas y dedicó toda su vida a comprender mejor la palabra de Dios. Su figura nos recuerda algo sencillo: la Biblia no es un libro que solo haya que tener. Hay que leerla. Y dejar que, a veces, ella también nos lea a nosotros.

Św. Hieronim Czytający, Georges de La Tour, Luwr Leemage via AFP

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