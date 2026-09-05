J.R.R. Tolkien sobre su matrimonio y su receta del éxito

Era miércoles, 22 de marzo de 1916. John Ronald Reuel Tolkien, un soltero de 24 años de Staffordshire, se casó con Edith Bratt, una soltera de 27 años de Warwick. Compartieron cincuenta y cinco años juntos, que abarcaron dos guerras mundiales, el nacimiento de cuatro hijos y el éxito literario de las obras maestras de Tolkien: "El Hobbit" y "El Señor de los Anillos". Su feliz matrimonio es una de las historias de amor verdadero más bellas. ¿Dejaron tras de sí una fórmula para la felicidad?

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John conoció a Edith muy joven, en 1908, cuando él tenía 16 años y ella 19. Ella lo cautivó desde el primer momento; la reconoció como un alma gemela y comenzaron a reunirse para tomar el té por la tarde. Hablaban mucho, organizaban picnics y, en momentos de locura, lanzaban terrones de azúcar desde las ventanas a los sombreros de los transeúntes.

"Y nuestras buenas noches, cuando a veces estabas con tu camisón blanco, y nuestras absurdas y largas conversaciones a través de la ventana; y cómo pasábamos horas viendo amanecer sobre la ciudad a través de la niebla, y nuestros paseos en bicicleta, y nuestras apasionadas conversaciones, y nuestros tres grandes besos", recordó años después.

Todo esto duró hasta que el padre Morgan, quien cuidó de los hermanos Tolkien tras la muerte de su madre, descubrió el primer amor de John. Les prohibió estrictamente el contacto. Le pidió que se concentrara en sus estudios y que volviera a las reuniones románticas después de cumplir veintiún años. Tolkien obedeció.

Tras cinco años de espera, en su vigésimo primer cumpleaños, le escribió una carta a Edith pidiéndole matrimonio. Aunque tuvieron que esperar otros tres años para la boda —tiempo durante el cual Edith se convertiría del anglicanismo al catolicismo—, sus caminos jamás se separarían. Atravesarían muchas dificultades, y los problemas económicos serían inevitables —los escritos de Tolkien no les proporcionaron estabilidad inmediata—, sufrirían enfermedades y cambiarían de domicilio, pero jamás se cambiarían por nadie. "Separarme de mi esposa, inmediatamente después de nuestra boda, fue como morir", escribió cuando lo enviaron al frente en junio de 1916.

Lúthien y Bern, o Edith y John

Su esposa era su amiga y musa. Años después, mientras escribía la historia de la Tierra Media, inspirado por su propio matrimonio, introdujo en la mitología la historia de Beren y Lúthien, la más bella de los elfos, rindiendo así homenaje al único amor de su vida. "Nunca llamé a Edith como Lúthien, pero ella fue la fuente de la historia, que en aquel entonces constituía el corazón de El Silmarillion. La historia nació en un pequeño claro del bosque lleno de trébol en Roos, Yorkshire, donde en 1917 comandé la guarnición de Humber durante un breve tiempo; entonces mi amada pudo vivir conmigo. En aquel entonces, tenía el cabello negro como el azabache y la piel tersa. Sus ojos eran más brillantes de lo que jamás hayas visto. Bailaba y cantaba", escribió en una carta a su hijo. Los nombres de Beren y Lúthien fueron inscritos en la tumba de la familia Tolkien.

¿Cómo construir un matrimonio exitoso?

¿Qué se puede hacer para permanecer juntos en la salud y en la enfermedad, como los Tolkien, durante 55 años? Hay que ser realista, conocer las propias debilidades y cultivar una relación con Dios, porque por cuenta propia, mantenerse fiel es casi imposible. Tolkien intentaba asistir a misa todos los días, llevaba a sus hijos a la iglesia y Edith los esperaba en casa con el desayuno. Era trabajador, muy sociable y recibía con gusto a profesores de Oxford en su casa para debates académicos. Edith no compartía todas las ideas de su marido, pero con el paso de los años llegaron a un acuerdo que les permitió vivir una vida tranquila, algo que no fue fácil para el escritor en lengua inglesa más eminente del siglo XX.

La receta de Tolkien

"Los hombres no son monógamos. No tiene sentido fingir. Los hombres no son así por naturaleza. La fidelidad en los matrimonios cristianos presupone una gran mortificación", instruyó a su hijo Michel, añadiendo que el matrimonio cristiano puede ayudar a un hombre a santificar y dirigir sus deseos sexuales hacia el objetivo correcto; la gracia del sacramento puede ayudarlo en su lucha, pero la lucha siempre permanecerá en su vida.

"Ningún hombre, por mucho que haya amado a su esposa en su juventud, podría serle fiel en mente y cuerpo sin ejercer conscientemente su voluntad, sin abnegación. A muy pocos hombres se les dice esto, incluso a aquellos criados en la Iglesia", y por eso ocurren tragedias. La atracción sexual está sujeta a cambios, pero la perseverancia en la fidelidad de por vida está determinada por un vínculo de alma, amistad, pasiones compartidas y respeto.