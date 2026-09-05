De un escritorio a los viñedos, el cambio radical de carrera de un joven en busca de sentido

Desde febrero de 2022 hasta junio de 2025, Théophane Leroux, antes periodista, se dedicó a la viticultura. Este cambio radical de carrera le brindó la oportunidad de reflexionar sobre el sentido de la existencia<br>

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"Quizás también estaba huyendo un poco de mí mismo, para ver si pertenecía a otro lugar". Esta confesión proviene de Théophane Leroux, autor del libro This Time When We Die from Not Living: Diary of a Reconversion. En febrero de 2022, tras varios años trabajando para un semanario cristiano, este periodista parisino, anhelando un nuevo propósito, decidió dirigirse trescientos kilómetros al oeste para aprender a podar viñas. A lo largo del libro comparte su vida cotidiana en los viñedos y las reflexiones que lo acompañan.

A veces poda sarmientos, a veces desbrota. Cuando no está ocupado con la azada, está quemando sarmientos, removiendo la tierra, colocando estacas, vendimiando o despalillando. Los meses pasan, y nosotros, a su vez, seguimos al aprendiz de enólogo por los viñedos mientras trabaja de una vid a otra, meditando todo el tiempo sobre el sentido de la vida.

crédit Théophane Leroux

Aunque admite odiar la expresión "salir de la zona de confort", eso es precisamente lo que hizo Théophane Leroux. "Soy un poco como todos los demás", le dijo a Aleteia. "Vivía en París, trabajaba en una oficina diáfana y usaba el metro. Después de la pandemia de COVID, necesitaba un soplo de aire fresco. Tenía que desconectar y dejar atrás la rutina diaria".

Decidió trabajar en un viñedo. Se marchó a Saumur (Maine-et-Loire), donde pasaría tres años de su vida. Allí aprendió los fundamentos del oficio, y no estuvo exento de dificultades. Vivió este año sabático, con las botas puestas, como un reto humano y espiritual: "Fui a los viñedos como quien se embarca en una aventura: a pie, sin saber realmente adónde iba", escribió. Como habrán comprendido: para este buscador de Dios, que no le hace ascos a una copa de vino, aventura rima con introspección.

Un cambio de carrera no está exento de desafíos

Lejos de idealizar el cambio de carrera, el joven enólogo intenta ofrecer una visión realista. "He leído muchos relatos sobre cambios de carrera y me sorprendió lo edulcorados que eran", comenta.

"Por supuesto que hay muchos aspectos positivos, pero no quiero engañar a mis lectores. Un cambio de carrera implica dejar un trabajo bien remunerado para, en mi caso, ganar el salario mínimo de un viticultor principiante. Además, tienes que empezar de cero, y a veces puede resultar un poco humillante encontrarse con veinteañeros mucho más eficientes que tú en tareas que parecen sencillas. Y entonces me enfrenté rápidamente a las exigencias físicas del trabajo. No me lo había imaginado".

crédit Théophane Leroux

Inclinarse sobre una vid de cincuenta centímetros de altura en medio de las hileras, bajo un calor sofocante de cuarenta grados y sin sombra, es mucho más agotador que estar de pie en una oficina con aire acondicionado. Sus palabras, sin rodeos, describen la dura realidad: "Si me arrodillo frente a la vid, me duelen las rodillas y me vuelvo aún más lento. Siento que se me agarrota la columna. Me falla la espalda. Al final de la primera semana apenas pude ponerme de pie al final de una hilera demasiado larga. Es una sensación extraña estar en el cuerpo de un anciano encorvado por la edad". Y, por último, este viticultor, apasionado por la cultura y la literatura, da testimonio de la dificultad de integrarse en un entorno obrero, donde las preocupaciones, "igual de nobles", son, sin embargo, diferentes.

¿Qué aprendió durante esos meses entre las uvas y las vides? "Para empezar, que sin duda no estaba hecho para trabajar en viñedos y que mis talentos se inclinaban más hacia la escritura y la comunicación", sonríe. Pero no solo eso, ya que también "aprendió a gestionar una planta de principio a fin, desde la siembra hasta el desarraigo".

Este treintañero también se maravilla de esta diferente relación con el tiempo que implica trabajar en el viñedo: "Es un proceso a largo plazo. Las vides se vuelven productivas después de cuatro o cinco años. ¡Plantarlas te obliga a tener una visión a veinte, treinta o cuarenta años! Estás en una escala temporal diferente, cuya lógica es muy distinta a la de los inversores de hoy".

Finalmente, otro beneficio de este paréntesis de tres años: su vida espiritual. "Trabajé sin auriculares y mi vida interior fue mucho más intensa de lo habitual". Su creatividad también floreció gracias al contacto con la tierra: "Una vez que entiendes el ciclo de la vid y puedes seguirlo, tienes tiempo para pensar. Mi mente bullía y nunca antes había anotado tantas ideas en mi cuaderno".

“Hoy en día, la realidad queda relegada a un segundo plano. Cuidar una planta es una forma de protegerse contra muchas ideologías. Para mí, la naturaleza es fundamentalmente reaccionaria.”

Recurriendo a multitud de referencias, desde Bernanos hasta el activista Mark Boyle, pasando por Simone Weil, el Nuevo Testamento e incluso la banda punk Stupeflip, Théophane Leroux subraya la importancia de la realidad, esforzándose por devolverle su prestigio. "Hoy en día, la realidad está en gran medida relegada. Trabajar con un material, una planta, es una forma de protegerse de muchas ideologías. Para mí, la naturaleza es fundamentalmente reaccionaria", comenta el autor, añadiendo: "La naturaleza reacciona a lo que le hacemos: no es materia inerte".

La planta no siempre crece como el jardinero imaginó. Al escapar a su control, transmite un mensaje fundamental y recuerda a nuestras mentes contemporáneas, a veces caprichosas, que la realidad no siempre tiene que ajustarse a nuestros deseos. ¿No debería entonces depender de nosotros alinear nuestros deseos con la realidad?

¿Qué obtuvo de este periodo de retiro? "Una cierta paz interior porque viví la experiencia al máximo, y estoy orgulloso de ello. Estos tres años fueron un periodo crucial para mí, tanto en mi vida personal como espiritual", confiesa el escritor, quien, tras regresar a su primera pasión, ahora trabaja en comunicación.

"Me aportaron estabilidad, y hoy soy menos idealista respecto a mis diversas actividades profesionales". Él, que ha aprendido a ceder, también se alegra de haber crecido en libertad. "Ahora sé que soy capaz de dejar mi trabajo y encontrar otro".