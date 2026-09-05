Ataque de ansiedad: cosas sencillas que puedes hacer

Los ataques de pánico y la ansiedad son consecuencias frecuentes de los traumas, pero cualquiera de nosotros puede experimentarlos. Muchas técnicas para lidiar con ellos son extremadamente sencillas y, precisamente por eso, agotadoras. Podemos darles un significado más profundo

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Un ataque de ansiedad es impredecible. Nos despierta en medio de la noche, nos asalta antes de una conversación importante, a veces en medio de una tarde común y corriente en la que no pasaba nada especial. El corazón se acelera y los pensamientos comienzan a dar vueltas en círculos cada vez más estrechos —sí, son las rumiaciones otra vez—. Si conoces esa sensación, no es algo extraño ni estás solo en esto.

La buena noticia es que la mente, capaz de entrar en una espiral de ansiedad, también es capaz de desacelerarse. Esto requiere esfuerzo, pero existen ejercicios sencillos que ayudan a recuperar el suelo bajo los pies. Los psicólogos los llaman técnicas de "grounding" (del inglés). Su mecanismo común es sencillo: la ansiedad se alimenta de la imaginación enfocada en el futuro —en lo que podría pasar—. Los ejercicios de "grounding" ayudan a dirigir la atención hacia el presente, hacia lo que está aquí y ahora, y le dan a la mente una tarea concreta y exigente.

Organizando los pensamientos

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Uno de los ejercicios más recomendados es casi infantilmente sencillo. Elige algunas categorías —por ejemplo: películas, países, libros, equipos deportivos, colores, autos, frutas y verduras, animales, ciudades, series, personajes famosos— y, durante unos minutos, enumera (en tu mente, en voz alta o escribiéndolas en un papel) la mayor cantidad posible de elementos de cada una de ellas. Tres categorías son un buen comienzo. La esencia del ejercicio es mantener la mente ocupada recordando, por ejemplo, las capitales de Europa, para que no tenga capacidad libre para crear escenarios sombríos.

Si la simple lista resulta demasiado fácil, prueba la variante alfabética: "piña, plátano, cebolla, albaricoque...". Ese pequeño esfuerzo adicional —buscar una palabra para la siguiente letra— capta la atención con aún más fuerza y la saca del ciclo de ansiedad de manera más eficaz. ¿Suena trivial? Un poco. Y es precisamente ahí donde reside tanto la fortaleza como la debilidad de este ejercicio.

Cuando el ejercicio parece demasiado superficial

Muchas personas a quienes se les proponen estas técnicas reaccionan con resistencia interna: "¿En serio? ¿Debo enumerar actores cuando siento que me estoy derrumbando?". Es una reacción comprensible. En un momento de profunda ansiedad, enumerar marcas de autos puede parecer no solo trivial, sino incluso degradante ante la gravedad de lo que estamos viviendo.

Resulta que precisamente ese sentimiento de falta de sentido nos hace abandonar el ejercicio al cabo de un instante —y entonces realmente no funciona. Vale la pena señalar, sin embargo, que la técnica en sí misma no exige que el contenido sea frívolo. Solo exige que sea concreto, conocido y que se pueda evocar paso a paso. Y esto abre una brecha de la que rara vez se habla.

La oración como contenido del ejercicio para la ansiedad

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Si eres una persona de fe, puedes llenar exactamente ese mismo mecanismo con un contenido que signifique algo para ti. En lugar de enumerar cereales para el desayuno, puedes recordar las palabras de oraciones conocidas: lentamente, frase por frase, como si les estuvieras quitando el polvo y observando cada una individualmente; rezar el rosario: cuya estructura rítmica y repetitiva es casi un ejercicio clásico de conexión con la tierra; recordar cantos de la iglesia: y tararearlos en tu mente o en voz alta, estrofa por estrofa; enumerar las invocaciones de una letanía: después de todo, una letanía, desde un punto de vista técnico, es precisamente una lista, pero una lista que tiene sentido.

Orando con los salmos

También puedes recordar salmos, de los que conoces fragmentos, o el orden de los libros de la Sagrada Escritura. Quiero ser honesta y cuidadosa al mismo tiempo. No se trata de tratar la oración de manera instrumental —como un "truco para la ansiedad", un equivalente espiritual de una bola antiestrés—. La oración es la adoración a Dios, y no una herramienta.

Pero la verdad es también que las tradiciones espirituales saben desde hace siglos lo que la psicología ha descrito de manera relativamente reciente: que la evocación repetitiva, atenta y pausada de palabras conocidas calma el cuerpo y ordena la mente. La Oración de Jesús, el Rosario, el oficio de la Inmaculada, las letanías —son formas que desde siempre han acompañado a las personas también en la aflicción. Se dirigían a Dios con plena confianza en busca de ayuda, pero, "de paso", también traían calma a un nivel puramente fisiológico.