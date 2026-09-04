Una capilla móvil llevará a Jesús por las calles de Monterrey

Se ha construido una capilla móvil de adoración en Monterrey, México. El vehículo, que transporta el Santísimo Sacramento, llegará a lugares donde los fieles no tienen iglesia

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La Arquidiócesis de Monterrey, en México, ha creado una capilla móvil de adoración en un automóvil. El vehículo llevará el Santísimo Sacramento a zonas sin iglesias, así como a hospitales, destinos turísticos y áreas afectadas por desastres.

El coche se convirtió en capilla

A primera vista, parece un auto común y corriente. En su interior, encontrarás un confesionario, un espacio de oración y el Santísimo Sacramento. La Arquidiócesis de Monterrey, en México, ha preparado una capilla móvil que pronto recorrerá las calles del estado de Nuevo León.

La idea surgió hace unos dos años. Una pareja involucrada en la vida de la Iglesia notó que en las zonas de la región que se desarrollaban rápidamente, faltaban lugares para la adoración del Santísimo Sacramento. No en todas partes se daban las condiciones para construir de inmediato una iglesia tradicional.

La solución es ser una capilla que, en lugar de esperar a los fieles, vaya a ellos.

Adoración y confesión

Para el proyecto se seleccionó un automóvil diseñado originalmente para 18 pasajeros. Su interior se dividió en tres secciones. La sección delantera alberga el asiento del conductor, la sección central un pequeño confesionario y la sección trasera un oratorio para cuatro personas.

Aquí es donde se guardará el Santísimo Sacramento.

El padre Adrián Villagrán Guerrero es el responsable del proyecto. La capilla será administrada por la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y contará con la asistencia de otros sacerdotes y laicos debidamente capacitados para su mantenimiento.

Sin embargo, no será posible reservarla para cualquier evento. Las solicitudes para la llegada de la capilla deben presentarse a través de la parroquia. Esto es principalmente para garantizar el cuidado y la seguridad adecuados del Santísimo Sacramento.

Llegarás a un lugar donde no hay iglesia

La capilla móvil tiene como objetivo responder al rápido crecimiento de Monterrey y sus alrededores. En algunas localidades nuevas y periféricas, la Iglesia aún no puede establecer una infraestructura pastoral completa.

La capilla móvil está diseñada para llegar a estas comunidades. Sin embargo, sus capacidades son mucho más amplias. También se planean visitas a hospitales, sitios turísticos y zonas afectadas por desastres. El vehículo también puede utilizarse para retiros espirituales, evangelización y visitas pastorales.