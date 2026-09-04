Niños resilientes: cómo enseñar a gestionar la frustración

Proteger a los hijos de toda tristeza no los hace felices, solo vulnerables. Descubre cómo enseñarles a tolerar la frustración desde la empatía

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Recientemente se hizo viral el caso de una madre que pidió a las mamás de la escuela, a través de un grupo de WhatsApp, cambiar las reglas alimenticias para sus niños a la hora del receso, pidiendo que no enviaran galletas, dulces o chatarra porque ella le tiene prohibido a su hija comerlas.

Este caso llamó la atención de especialistas y de muchos padres de familia, quienes se cuestionaron qué tanto debemos proteger a nuestros hijos y hasta qué punto tenemos que resolver sus vidas para evitar su frustración e incomodidad.

La tolerancia a la frustración

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Regina Ascencio, neuropsicóloga y pedagoga, explica -desde la neurociencia- que la tolerancia a la frustración no nace, "se construye con esfuerzo y con trabajo diario". Además añadió: "Cada vez que un niño siente tristeza por situaciones como ‘me quede sin esto’ o 'no me toco aquello, ‘esto no es justo’; pero logra sostenerlo sin que el mundo se le desacomode por completo, su cerebro está practicando algo fundamental: la regulación emocional".

Entonces, ¿cómo acompañar a nuestros hijos correctamente?

Cada vez que el niño experimenta la frustración y le hace frente, aprende a regular sus emociones y lidiar con problemas, lo que le permitirá, en el futuro, resolver con inteligencia emocional.

Aquí te compartimos algunos consejos de mucha utilidad a la hora de fortalecer la capacidad de resiliencia en tus hijos.

1 Escucha y valida sus emociones

Regina explica que si el niño expresa que se le antojo una galleta y en esa ocasión no pudo tenerla, como padres pueden compartirle que lo entienden; o si se quedó sin equipo, explicarle que, si bien es triste sentirse excluido, aún existen otras opciones para realizar el trabajo y generar nuevas amistades.

2 Dar el ejemplo

Los pequeños aprenden viendo lo que hacen los adultos; por lo tanto, es necesario que los padres sepan reaccionar, controlar sus emociones y enfrentarse a dificultades. La manera en la que reaccionen los papás, es la forma que los hijos imitarán.

3 Dejar que aprendan a resolver

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Claro que los padres pueden acompañar a sus hijos en el proceso, pero no deben cambiar todo el entorno para que su hijo evite pasar por una incomodidad, de otra manera nunca aprenderá a vivir mejor.

4 Establecer metas realistas

Establezcan objetivos adecuados a la edad de cada niño. No se trata de dejarlo solo contra el mundo, pero sí de ir preparándolo para ciertos retos de acuerdo a su etapa de vida.

5 Fomentar la espera y el esfuerzo

Pueden enseñarle que hay cosas que requieren tiempo y no siempre se conseguirán de forma inmediata. Ascencio comparte el siguiente ejemplo: si el pequeño quiere algo ahorita y no puede tenerlo, una forma de responder sería: "Sé que lo quieres ya, pero esto te ayuda a aprender a esperar, ahora cuéntame tus motivos y vemos qué podemos lograr".

Hijos con fortaleza mental