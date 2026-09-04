Niños resilientes: cómo enseñar a gestionar la frustración

Proteger a los hijos de toda tristeza no los hace felices, solo vulnerables. Descubre cómo enseñarles a tolerar la frustración desde la empatía
Recientemente se hizo viral el caso de una madre que pidió a las mamás de la escuela, a través de un grupo de WhatsApp, cambiar las reglas alimenticias para sus niños a la hora del receso, pidiendo que no enviaran galletas, dulces o chatarra porque ella le tiene prohibido a su hija comerlas.
Este caso llamó la atención de especialistas y de muchos padres de familia, quienes se cuestionaron qué tanto debemos proteger a nuestros hijos y hasta qué punto tenemos que resolver sus vidas para evitar su frustración e incomodidad.
La tolerancia a la frustración
Regina Ascencio, neuropsicóloga y pedagoga, explica -desde la neurociencia- que la tolerancia a la frustración no nace, "se construye con esfuerzo y con trabajo diario". Además añadió: "Cada vez que un niño siente tristeza por situaciones como ‘me quede sin esto’ o 'no me toco aquello, ‘esto no es justo’; pero logra sostenerlo sin que el mundo se le desacomode por completo, su cerebro está practicando algo fundamental: la regulación emocional".
Entonces, ¿cómo acompañar a nuestros hijos correctamente?
Cada vez que el niño experimenta la frustración y le hace frente, aprende a regular sus emociones y lidiar con problemas, lo que le permitirá, en el futuro, resolver con inteligencia emocional.
Aquí te compartimos algunos consejos de mucha utilidad a la hora de fortalecer la capacidad de resiliencia en tus hijos.
1Escucha y valida sus emociones
Regina explica que si el niño expresa que se le antojo una galleta y en esa ocasión no pudo tenerla, como padres pueden compartirle que lo entienden; o si se quedó sin equipo, explicarle que, si bien es triste sentirse excluido, aún existen otras opciones para realizar el trabajo y generar nuevas amistades.
2Dar el ejemplo
Los pequeños aprenden viendo lo que hacen los adultos; por lo tanto, es necesario que los padres sepan reaccionar, controlar sus emociones y enfrentarse a dificultades. La manera en la que reaccionen los papás, es la forma que los hijos imitarán.
3Dejar que aprendan a resolver
Claro que los padres pueden acompañar a sus hijos en el proceso, pero no deben cambiar todo el entorno para que su hijo evite pasar por una incomodidad, de otra manera nunca aprenderá a vivir mejor.
4Establecer metas realistas
Establezcan objetivos adecuados a la edad de cada niño. No se trata de dejarlo solo contra el mundo, pero sí de ir preparándolo para ciertos retos de acuerdo a su etapa de vida.
5Fomentar la espera y el esfuerzo
Pueden enseñarle que hay cosas que requieren tiempo y no siempre se conseguirán de forma inmediata. Ascencio comparte el siguiente ejemplo: si el pequeño quiere algo ahorita y no puede tenerlo, una forma de responder sería: "Sé que lo quieres ya, pero esto te ayuda a aprender a esperar, ahora cuéntame tus motivos y vemos qué podemos lograr".
Hijos con fortaleza mental
Enseñar tolerancia a la frustración no se logra eliminando las tentaciones o los "no" del camino, sino acompañándolos a sostener la emoción cuando las cosas no salen como quieren. Al final, el objetivo no es entregarles un mundo perfecto, sino criar adultos fuertes para cualquier mundo que les toque enfrentar.