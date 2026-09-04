En septiembre, no te quedes sin ganar indulgencias

Septiembre es un mes especial, además de la Biblia, la Virgen María tiene una presencia notable porque por ella se pueden ganar muchas indulgencias.

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De gran ayuda espiritual para el cristiano católico son las indulgencias que la Iglesia concede. Y en septiembre, mes de la Biblia, podemos ganar muchas, como veremos en seguida. Pero para recordar de que se trata, el Derecho Canónico nos ilustra:

"La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los Santos". (CIC 992).

Sabemos que la Confesión borra los pecados, pero queda la pena que se debe redimir con penitencia, sacrificio y buenas obras. Además, la Iglesia dispensa las indulgencias para que podamos deshacernos más rápido de cualquier reliquia de pecado.

Recordemos también que existe la indulgencia plenaria - que libera de toda pena - y las indulgencias parciales:

"La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente" (CIC 993).

Indulgencias en septiembre

De acuerdo con el Enchiridion indulgentiarum, Manual de Indulgencias, lo único que se requiere es:

"Para ser capaz de lucrar indulgencias, es necesario estar bautizado, no excomulgado, en estado de gracia por lo menos al final de las obras prescritas".

Durante este mes podemos ganar muchas indulgencias parciales - que antes se contaban en días y horas -, por eso, a continuación dejamos la lista de las fechas y las acciones que se deben realizar para lucrarlas:

1 Durante todo el mes de septiembre

Puedes ganarse indulgencia parcial por cada ejercicio de devoción que se realice en honor de la Virgen de Dolores y la indulgencia plenaria un día del mes de septiembre o dentro de los ocho primeros de octubre para quienes recen a diario una oración a la Virgen de Dolores.

2 8 de septiembre

En la fiesta de la Natividad de la Virgen (8 de septiembre) lucra indulgencia plenaria a quien rece la invocación “Tota Pulchra”; si se suele rezar a diario la “Salve Regina”, el “Bajo tu amparo” o las Letanías Lauretanas; si se lleva impuesto el Escapulario del Carmen.

3 12 de septiembre

En la fiesta del Dulce Nombre de María (12 de septiembre) gana indulgencia parcial quien lleve impuesto el Escapulario del Carmen.

4 Del 6 al 14 de septiembre

Durante la novena a la Virgen de los Dolores (6 – 14 de septiembre) se obtiene indulgencia parcial por cada día rezado. E indulgencia plenaria a quien la haya rezado íntegra.

5 14 de septiembre

Para la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre) se gana indulgencia plenaria al visitar una iglesia franciscana o capuchina - recordemos que este año 2026 se puede ganar indulgencia plenaria todos los días con motivo de los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís -.

6 15 de septiembre

Por la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores (15 de septiembre) gana indulgencia plenaria a los que lleven impuesto el Escapulario de los Siete Dolores y obtiene indulgencia parcial por cada Padrenuestro y Avemaría que se rece de la Corona Dolorosa.

7 20 al 28 de septiembre

Con la novena al Arcángel San Miguel (20 – 28 de septiembre) se lucra indulgencia parcial por cada día rezado e indulgencia plenaria a quien la haya rezado íntegra.

8 24 de septiembre

En la fiesta de la Virgen de las Mercedes (24 de septiembre) hay indulgencia parcial para quienes lleven impuesto el Escapulario del Carmen.

9 29 de septiembre