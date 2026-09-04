Conversión: probó de todo hasta que encontró paz, en la Biblia

La concursante de Eurovisión, Rugile Daujotaite, probó de todo, desde el chamanismo hasta la ayahuasca, en su búsqueda de la paz. Luego abrió una Biblia

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Probablemente no haya muchas historias de conversión que comiencen con una mujer vestida como una diosa lituana del trueno con la esperanza de llegar a Eurovisión, pero el camino de Rugile Daujotaite hacia el catolicismo siguió una ruta particularmente inusual.

Esta extravagante competición anual, que reúne a concursantes provenientes de países de toda Europa y de otros lugares, es transmitida como un programa de televisión en directo visto por más de 150 millones de personas. Hay baladas conmovedoras, máquinas de viento, elaborados vestuarios y actuaciones que incluyen prácticamente cualquier cosa que se pueda colocar de forma segura en un escenario.

Daujotaitė era una de las cantantes que aspiraba a representar a su país. Vocalista de jazz con formación profesional, que estudió en los Países Bajos, participó varias veces en la selección nacional de Lituania para Eurovisión y se convirtió en un rostro conocido en la televisión.

Sin embargo, lejos de las cámaras, su vida era muy diferente:

“Cada vez me encontraba peor”, declaró recientemente a la BBC . “Por dentro, sufría un tormento emocional, espiritual y mental”.

Buscando a Dios por todas partes

Daujotaitė creció rodeada de espiritualidad New Age. Su madre y su abuela se sentían atraídas por una mezcla de tradiciones espirituales, y una casa llena de libros alimentó la curiosidad de la joven Rugilé sobre Dios. A medida que crecía, esa búsqueda la llevó a recorrer diferentes países, creencias y prácticas hasta que se involucró profundamente en el chamanismo moderno.

Mientras estudiaba jazz en los Países Bajos, participó en ceremonias que incluían ayahuasca, la potente bebida psicodélica utilizada en algunas tradiciones religiosas sudamericanas, y finalmente comenzó a dirigir retiros espirituales ella misma.

Desde fuera, su vida parecía cada vez más exitosa. Actuaba en televisión y se consolidaba como cantante, a la vez que enseñaba a otros a encontrar la plenitud espiritual. Sin embargo, en su interior sabía que algo andaba muy mal.

“Me sentía como una mentirosa”, recordó al hablar de intentar guiar a otras personas hacia la felicidad mientras su propio estado mental y espiritual se deterioraba.

Sus dudas también se veían alimentadas por algo que notaba entre las personas que regresaban a sus retiros. Describía a muchos practicantes de la Nueva Era como personas amables y pacíficas que buscaban sinceramente respuestas, pero no entendía por qué algunos regresaban año tras año sin parecer ser más felices.

Finalmente, Daujotaitė comenzó a cuestionar las creencias que había acumulado durante años y, casi inesperadamente, empezó a leer la Biblia.

Un camino inesperado a casa

En una entrevista anterior sobre su conversión, Daujotaitė describió cómo había viajado mucho reuniendo lo que ella llamaba "toda una colección de dioses", creyendo que las diferentes religiones eran simplemente distintas manifestaciones de la misma realidad divina. El cristianismo comenzó poco a poco a cuestionar esa premisa.

El cambio no fue inmediato ni sencillo. En uno de los últimos retiros de ayahuasca que dirigió, esta vez en Tenerife, ya estaba leyendo las Escrituras y se sentía cada vez más incómoda con lo que hacía. Les dijo al grupo que no tomaran la droga y comenzó a cuestionar prácticas que antes parecían ofrecerle las respuestas que buscaba. Finalmente, las abandonó por completo y se acercó a la Iglesia Católica.

Años después, el contraste que establece entre ambas vidas es sorprendente. La espiritualidad de la Nueva Era, dice, la había animado a buscar constantemente una mayor iluminación y a construir su propia comprensión de la verdad. El cristianismo le exigía algo muy diferente. En lugar de creer que estaba progresando hacia un estado espiritual superior, descubrió la libertad de aceptar que simplemente era un ser humano imperfecto que necesitaba a Dios.

“Busqué a los sabios por todo el mundo”, dijo en una entrevista en Lituania tras su conversión, recordando sus viajes a través de selvas, ashrams, pueblos y ciudades en busca de respuestas espirituales.

Sin embargo, uno de los detalles más hermosos de su historia surgió después de que finalmente dejó de buscar respuestas tan lejos. Daujotaitė había experimentado lo que ella describía como "depresión matutina" desde los 18 años, despertándose sin ganas de afrontar el día. Tras entregar su vida a Dios, recuerda despertarse una mañana y darse cuenta de que algo había cambiado. Quería vivir. Salió al bosque y sintió paz.

Hoy en día, Daujotaitė sigue cantando, aunque su música ha tomado un rumbo diferente. Ha impartido clases de música cristiana, dirigido la liturgia juvenil y trabajado en parroquias católicas de Lituania. Su voz, que en su día la llevó a aparecer en televisión vestida como una diosa del trueno, ahora se escucha con frecuencia en las iglesias.

Las historias de conversión rara vez siguen un camino típico. La fe puede transmitirse discretamente en el seno de una familia o surgir a través de una amistad, una crisis o un encuentro inesperado. Y a veces, una persona puede viajar por diferentes países y tradiciones espirituales, buscando a Dios con mayor ahínco, solo para descubrir que la respuesta comienza con algo tan sencillo como abrir una Biblia.