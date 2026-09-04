Aumenta el número de conversos al catolicismo en universidades de EEUU

Nuevos datos de Hallow muestran un creciente interés por el catolicismo en todo el país

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Según un nuevo estudio realizado por Hallow, el número de estudiantes universitarios que se unen a la Iglesia Católica está en aumento. Sus datos respaldan las numerosas historias de conversos que se reportan en los campus universitarios, donde, como afirmó Alex Jones, director ejecutivo y cofundador de Hallow, "el Espíritu Santo está obrando y moviendo los corazones de los jóvenes hacia Cristo".

Más que una simple anécdota

Jones sabe que mucha gente reconoce Hallow como una aplicación popular, pero no se da cuenta de que "también nos asociamos con miles de parroquias, escuelas secundarias, universidades y centros Newman en todo el país para ayudarlos a construir culturas de oración, donde los miembros de estas comunidades pueden pedir intenciones de oración, orar por los demás y acercarse más entre sí y más a Cristo".

En este trabajo, el equipo de Hallow comenzó a escuchar historias sobre un aumento en la asistencia a misa en el campus y un mayor número de estudiantes que se unían a OCIA -el programa de iniciación cristiana de la Iglesia en Estados Unidos-. Querían explorar lo que escuchaban y cuantificar la evidencia anecdótica que la gente compartía.

Tras recopilar datos de casi 60 colegios y universidades, Hallow descubrió que "la participación en OCIA, en promedio, se duplicó con creces (un crecimiento del 115 %) entre el año académico 2024-25 y el 2025-26".

Hallow descubrió que “la participación en OCIA, en promedio, se duplicó con creces (un crecimiento del 115 %) entre el año escolar 2024-25 y el 2025-26”.

Las cifras aumentan considerablemente con respecto al año anterior

Hallow contactó con tantos ministerios universitarios, parroquias universitarias y centros Newman como le fue posible, pero solo incluyó datos "cuando existía una clara comparación interanual".

Hallow presenta una comparación de las cifras, y algunas llaman la atención de inmediato. Texas A&M tuvo 121 participantes de la OCIA en 2025 y 204 en 2026. Kansas State pasó de 36 a 99 en un año. Old Miss aumentó de 25 a 86. Y estos son solo algunos ejemplos.

Estas cifras se complementan con otro estudio de Hallow que mostró que la diócesis católica estadounidense promedio experimentó un aumento del 38% en el número de personas que ingresaron a la Iglesia en 2026 en comparación con 2025.

Abrazo de la fe en todo el país

Según Hallow, la OCIA es solo un indicador de una tendencia más amplia de participación en los sacramentos y la vida comunitaria católica. La asistencia a misa también está en aumento, y muchas universidades reportan un incremento con respecto al año pasado. Harvard, por ejemplo, pasó de una asistencia promedio a misa de 1000 a 1100 personas.

Hallow también informa de que estos aumentos no se limitan a las zonas tradicionalmente católicas ni a las grandes ciudades, sino que también se están produciendo en poblaciones católicas más pequeñas.

Tomemos como ejemplo Northwestern en Evanston, Illinois, una universidad laica que no se caracteriza por su catolicismo. En el informe de Hallow, Delaney Paul, directora de Impacto de la Misión y Relaciones con los Donantes del Centro Católico Sheil de Northwestern, afirma que el crecimiento se está produciendo "en todos los aspectos del ministerio universitario", desde retiros multitudinarios hasta misas dominicales llenas y la necesidad de más horarios para la confesión y la adoración.