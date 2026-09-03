¿Por qué le tenemos tanto miedo al sacrificio?

El miedo al sufrimiento es normal, por eso se explica que nos nos guste el dolor, pero el sacrificio del Señor Jesús nos abre la puerta a una realidad celestial

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Con solo escuchar la palabra "sacrificio" se nos eriza la piel. En esta época en la que todo se resuelve sin dolor, pensar en algo de sufrimiento nos parece inconcebible. Sin embargo, el Señor Jesús nos pone la muestra y nos invita a seguirlo sin miedo porque la recompensa será inmensa.

Primero: por miedo a sufrir

Nuestra experiencia personal habla por sí misma: desde que tuvimos uso de razón y supimos que existía el dolor, buscamos un refugio seguro para evitarlo: los brazos de nuestra madre, algún juguete, una mantita, etc. Pero al crecer trasladamos esa seguridad a una persona, nuestra carrera, bienes materiales...

Pero no hay nada que pueda evitar que llegue el sufrimiento a nuestra vida. Las pérdidas se presentan con muchos rostros: como muerte, enfermedad, accidentes, despedidas, sueños frustrados...

Quisiéramos que Dios nos diera garantías para no sufrir porque tenemos mucho miedo. Pero no las hay y debemos entender que es parte de la vida.

Segundo: hasta Dios sufrió

¿Qué nos hace pensar que estaremos exentos de sufrir si cumplimos con lo que Dios nos pide? Porque puede ocurrir que alguien pretenda "chantajear" al Señor diciendo: "Soy buena persona, ayudo a mi prójimo, doy limosna, estoy al servicio de la Iglesia, entonces ¡líbrame de todo dolor porque lo merezco!"

¿Acaso Dios hecho hombre no sufrió? y más que nadie. El mayor sacrifico de la historia lo padeció Jesús con sus indecibles dolores en su Pasión, pero tuvieron un objetivo, el más poderoso: salvar a la humanidad.

Además, todos los santos, incluyendo a la Santísima Virgen María - que no tuvo pecados - pasaron por el crisol. A ella le fue profetizado que una espada atravesaría su alma (Lc 2, 35) y no lo pensó. Se ofreció al Señor como su esclava (Lc 1, 38).

Tercero: no temas al sacrificio

Es importante entender que no se trata de sacrificarnos como lo han hecho los mártires, porque no sabemos si tendremos esa gracia. Se trata de ofrecer nuestras tribulaciones diarias y soportarlas con paciencia: un enojo, una incomodidad, una molestia pequeña.

O también puede ser dar algo de nosotros que nos causa placer o que implica renunciar a nuestro bienestar: regalar nuestro postre, donar nuestro tiempo, escuchar a alguien que no nos agrada mucho, obsequiar nuestra prenda favorita...

Todo tiene valor a los ojos de Dios si lo ofrecemos con amor.

Pero, sobre todo, hay que ofrecernos a nosotros mismos a Dios para que haga con nosotros lo que mejor le parezca. El Señor Jesús aseveró: “Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9, 13), como se usaba en el Antiguo Testamento.