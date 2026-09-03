El Papa León expresó su esperanza de que la presencia de la Iglesia Católica en las regiones árabes haga visible la cercanía de Dios

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"No teman a su pequeñez": este fue el aliento que León XIV brindó a los obispos de la Conferencia Episcopal Latina de las Regiones Árabes (CELRA), recibidos en audiencia en el Vaticano el 3 de septiembre de 2026. El Papa enfatizó la "vasta y compleja realidad" que enfrentan en los 17 países bajo su jurisdicción, marcada por "tensiones políticas, sociales y religiosas". Los exhortó a continuar su misión a pesar del reducido tamaño de sus comunidades y las dificultades que afrontan las poblaciones a su cargo.

León XIV rindió un notable homenaje a los numerosos cristianos que murieron dando testimonio de su fe en estas regiones. Mencionó a la hermana Leonella Sgorbati, misionera de la Consolata asesinada en 2006 en Somalia y beatificada en 2018, a las Misioneras de la Caridad asesinadas en 2016 en Yemen, así como a "los muchos sacerdotes, religiosos y fieles que dieron su vida en Irak, Siria y otras tierras asoladas por la violencia".

"Puede que sus nombres no sean conocidos por el mundo, pero Dios los conoce bien", afirmó el Papa, convencido de que su fidelidad al Evangelio sigue siendo "una luz para vuestras comunidades y una invitación a no ceder al miedo ni a la resignación".

El Papa expresó su esperanza de que la presencia de la Iglesia Católica hiciera visible la cercanía de Dios, sin desanimarse por la fragilidad de sus instituciones. "La fecundidad de la Iglesia no se mide por números, estructuras o recursos, sino por la fidelidad al Evangelio", afirmó el Papa.

"Una pequeña comunidad, si está arraigada en Cristo, puede ser una presencia valiosa" cuando "sirve" en lugar de buscar el poder, cuando "da testimonio" en lugar de imponerse y cuando "se opone a la fuerza con caridad" en lugar de responder "a la violencia con más violencia", insistió León XIV. A través de parroquias, escuelas, hospitales y obras de caridad, los cristianos están llamados a "concretizar el Evangelio" acogiendo y apoyando a los necesitados.

Preservar la misión en medio de los conflictos

León XIV también hizo hincapié en la importancia de atender a los migrantes, muchos de los cuales se encuentran en los países del Golfo: "Defended la dignidad de cada persona y reconoced en cada migrante a un hermano y una hermana", les pidió, en un tenso contexto económico y de seguridad debido a la guerra latente entre Estados Unidos e Irán.

Hizo un llamamiento a fortalecer la comunión entre las diferentes Iglesias y ritos, afirmando que "la diversidad de las tradiciones cristianas es una riqueza que debe vivirse en unidad". Asimismo, alentó "un diálogo sincero con otras comunidades cristianas, con los musulmanes y con las diferentes tradiciones religiosas".

"Diálogo no significa renunciar a la propia identidad, sino vivirla sin miedo al encuentro", aclaró, opinando que, allí donde la guerra ha sembrado desconfianza, "todo gesto de estima, colaboración y respeto puede convertirse en un paso hacia la reconciliación y la paz".

"Vuestra misión no es simplemente mantener una presencia cristiana, sino hacer presente a Cristo", declaró, invitando a los obispos a ser "voces de verdad, justicia y paz", "hombres de oración", "pastores cercanos a su pueblo", "artesanos de la reconciliación" y "testigos de la misericordia".

"No temáis sembrar sin ver inmediatamente los frutos. La semilla os pertenece; el crecimiento pertenece a Dios", recalcó el Papa.