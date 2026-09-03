Docente por casi 20 años antes de fundar su orden, la Madre Teresa nos demuestra cómo cada etapa nos prepara para una misión aún más grande

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Cuando pensamos en la Madre Teresa de Calcuta solemos recordarla con su sari blanco en medio de la India, ayudando a los más necesitados. Otros la recordarán por haber ganado el Premio Nobel de la Paz en 1979. Sin embargo, pocos saben que antes de salir a las calles a fundar su obra, pasó casi dos décadas como profesora de colegio.

La idea suena increíble: ¿te imaginas haber recibido clases de Geografía con la mismísima santa?

El inicio de un llamado

Agnes Gonxha Bojaxhiu decidió ingresar a la vida religiosa a los 18 años, en septiembre de 1928. En ese momento viajó a Irlanda para unirse al Instituto de la Santísima Virgen María, conocido como las Hermanas de Loreto. Fue allí donde recibió el nombre de Hermana María Teresa, en honor a santa Teresa de Lisieux.

Tras completar su formación inicial, fue enviada a la India. En la comunidad de Loreto Entally, en Calcuta, comenzó a enseñar en la St. Mary’s School para niñas. Allí impartió clases de Geografía e Historia, además de catecismo. Algunas de sus antiguas alumnas la recordaban como una profesora capaz de hacer que sus clases de Geografía cobraran vida.

Zvonimir Atletic | Shutterstock

Animada por ese amor a la enseñanza y para conectar de forma genuina con sus alumnas locales, aprendió a hablar y escribir en bengalí con soltura.

Como señala la biografía oficial del Vaticano:

“Conocida por su caridad, desinterés y coraje, su capacidad de trabajo duro y su talento natural para la organización, vivió su consagración a Jesús, en medio de sus compañeras, con fidelidad y alegría”.

Debido a su liderazgo y capacidad de organización, en 1944 fue nombrada directora del colegio.

Durante 17 años, Teresa enseñó en las aulas. Sin embargo, en 1946 su vida daría un giro radical tras experimentar lo que ella llamó una “inspiración”: una invitación interior a dejar Loreto para servir a los más pobres.

Maestra en las calles de Calcuta

Todo comenzó el 10 de septiembre de 1946 durante un viaje en tren de Calcuta a Darjeeling. Allí experimentó la que describió como su “llamada dentro de la llamada”, sintiendo la sed de Jesús por las almas y el deseo de servir a los más pobres.

Tras casi dos años de discernimiento y trámites eclesiásticos, el 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sencillo sari blanco con franjas azules y salió del convento de Loreto para comenzar una nueva etapa de su vida.

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Después de realizar un breve curso de formación médica en Patna, regresó a Calcuta. En diciembre de 1948 comenzó su trabajo en los barrios pobres, entre ellos Moti Jheel. Allí inició una escuela al aire libre para los niños. Sin aula, pupitres ni pizarra, utilizaba el suelo como pizarra y un palo para escribir las letras del alfabeto bengalí.

En 1950, esta nueva misión quedó oficialmente establecida con la fundación de las Misioneras de la Caridad en la arquidiócesis de Calcuta.

Una inspiración para dar el paso

Esta etapa de su vida nos enseña cómo una experiencia puede convertirse en preparación para una misión. La Madre Teresa no empezó de cero en las calles: llevó consigo las herramientas de la enseñanza que había cultivado durante sus años en las aulas.

Nunca dejó de ser maestra; solo cambió el lugar donde enseñaba.

Conoce a Madre Teresa en estas fotografías: