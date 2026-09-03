Cuidar las pequeñas cosas en el matrimonio es imprescindible, por eso compartimos contigo algunos puntos para mantener una dinámica sana de pareja <br>

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En medio de la rutina, el trabajo, los hijos, la dinámica en el matrimonio se puede alterar, ¿pero cuál es el secreto para mantener una relación fuerte a pesar de los cambios que aparecen en la vida? Lo que hace la diferencia y fortalece a la pareja son los pequeños gestos.

Estos puntos te ayudarán a cuidar tu matrimonio en medio de la rutina y no perder de vista la esencia del matrimonio.

1 Reparar con amor

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Por lo general, buscamos siempre tener la razón y ese es uno de los principales conflictos que hay en toda relación humana. Hay desacuerdos que son inevitables, pero las parejas que son más felices no son aquellas que se pelean menos, sino las que saben cómo reconciliarse dejando a un lado el orgullo.

2 Comunicar, no acumular

Hay quienes prefieren evadir y guardar todo aquello que les incomoda o que no les hace sentir bien con tal de no tener problemas, por ende, todos esos aspectos se acumulan hasta que la persona no puede más, desencadenando un conflicto mayor en la relación, generando enojo y discusión.

De ahí la importancia de comunicar asertivamente, por más pequeño e insignificante que parezca, si para uno es significativo, lo debe ser para ambos.

3 Ser agradecidos con el otro

Este pequeño acto genera un gran impacto, desde agradecer por la comida, hasta dar las gracias por recoger a los hijos de la escuela, sacar la basura o por un detalle que uno de los dos trajo al otro.

De esta manera harán que cada uno se sienta valorado y aunque sea algo de rutina, nunca está de más agradecer que lo hacen por amor al otro.

4 Pedir perdón cuando sea necesario

No somos perfectos y podemos cometer errores, por lo que es necesario reconocer cuando no hicimos algo adecuadamente, puedes esperar un momento para respirar, reflexionar y luego acercarte a tu cónyuge y pedir disculpas. Este acto nos hace más humildes y a su vez fortalece la relación.

5 Intimidad emocional

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Existen diferentes maneras de crear intimidad en la pareja y una muy esencial es la emocional, ya que, en medio de la rutina, es posible determinar momentos para los dos sin distracciones, pueden hacerlo antes de dormir y así podrán hablar de lo que sienten, de lo que necesitan y de lo que desean juntos. Esto hará que ambos se sientan escuchados y a la vez se interesen por el otro.

6 Afecto físico

Un abrazo y un beso al encontrarse después del trabajo, tomarse de la mano o un mensaje cariñoso a mitad del día recuerdan que el amor está presente más allá de las obligaciones.

7 Oración juntos

Dediquen un espacio al día para elevar una oración juntos, puede ser pequeña o hacer una visita al Santísimo, acordándose de Dios quien fortalece día con día su matrimonio y a su vez les dará siempre las herramientas necesarias.