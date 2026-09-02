Tras 15 meses de quimioterapia, regresa al aire y transmite un poderoso mensaje

"La vida es bella, vale la pena luchar por ella hasta el final". Con estas palabras, Véronique Barbier, presentadora belga del informativo de la una de la tarde, regresó a RTBF el 31 de agosto, tras quince largos meses de ausencia debido a una recaída de su cáncer de mama

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Cada regreso al trabajo conlleva emociones encontradas, pero el de Véronique Barbier tuvo un sabor especial. Quince meses después de dejar los estudios de RTBF para luchar contra una recaída de su cáncer de mama, la periodista de 56 años regresó al informativo de la una de la tarde el 31 de agosto. Un momento especial para este rostro tan familiar para los telespectadores, que acompaña a los belgas a la hora del almuerzo.



Periodista de RTBF desde 1994, Véronique Barbier tuvo que dejar su trabajo como presentadora en junio de 2025. Durante este largo paréntesis, la periodista se sometió a varias citas médicas y cirugías. A finales de noviembre de 2025, anunció en redes sociales que había finalizado su quimioterapia. Unas semanas después, celebró su alta hospitalaria tras otra operación. A esto le siguieron varios meses de tratamiento, que incluyeron terapia dirigida, fisioterapia y radioterapia. Era una batalla que ya había librado en 2017, cuando le diagnosticaron cáncer de mama bilateral.



Tras esta última prueba, Véronique Barbier estaba ansiosa por regresar a los estudios. Con el pelo corto, pero con la misma serenidad y cálida sonrisa, la periodista se mostró visiblemente feliz de estar de vuelta con sus telespectadores, a quienes no dudó en agradecer al final del noticiero.