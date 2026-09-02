San Gregorio Magno, el Papa que bautizó a Gran Bretaña

San Gregorio Magno inició la evangelización de Inglaterra, aunque él mismo no llegó a viajar hasta allí, pero una frase indica por qué envió una misión en 597.

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San Gregorio Magno fue papa a finales del siglo VI y principios del VII, y fue quien inició la cristianización de la Britania anglosajona. Envió a la isla una misión dirigida por San Agustín de Canterbury, apoyando él mismo esta labor desde Roma.

Los ángeles del mercado

Es uno de los acontecimientos más famosos de la historia de la Iglesia. El futuro papa Gregorio pasaba por el mercado de Roma y vio a unos niños expuestos a la venta. Tenían la piel clara, el pelo rubio y una belleza inusitada en Italia. Le preguntó al comerciante quiénes eran. Se enteró de que eran ingleses de la Britania pagana.

Se dice que Gregorio respondió: «Non Angli, sed angeli» —«No son ingleses, sino ángeles»—. Añadió de inmediato que, puesto que parecían ángeles, debían convertirse en coherederos del cielo.

La historia en sí procede de biografías posteriores del santo y no es una transcripción literal del encuentro. Sin embargo, refleja bien lo que ocurrió después. Su compasión se convirtió en un plan concreto.

Misión desde Roma, trabajo in situ

Cuando Gregorio se convirtió en obispo de Roma a finales del siglo VI, no se olvidó de los pueblos del norte. Como no podía emprender el viaje él mismo, en el año 597 envió al prior de su monasterio —Agustín— junto con un grupo de monjes.

Hay que mantener la precisión histórica. Decir que Gregorio «bautizó a Gran Bretaña» personalmente es una simplificación. El Papa fue el artífice de toda la empresa: daba instrucciones, apoyaba económicamente la expedición y escribía cartas a los gobernantes locales. Sin embargo, el trabajo directo sobre el terreno lo llevó a cabo Agustín, conocido hoy como Agustín de Canterbury.

Los monjes desembarcaron en Kent y rápidamente se ganaron la simpatía del rey Ethelbert, cuya esposa ya era cristiana. Fue allí donde se crearon las primeras estructuras de la Iglesia en las Islas.

Una frase

La decisión de Gregorio tuvo consecuencias enormes. Gran Bretaña, que tras la marcha de los romanos se había convertido en un mosaico pagano de reinos enfrentados, entró a formar parte del círculo de la cultura latina y cristiana de Europa.