La rótula de Santa Teresa de Lisieux revela un nuevo secreto

Un estudio científico publicado este verano, realizado por el patólogo forense Philippe Charlier sobre una reliquia de Santa Teresa de Lisieux —su rótula—, revela sorprendentes lesiones óseas. Estas podrían estar relacionadas con las repetidas genuflexiones de la joven monja carmelita

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En la iglesia de Santa Catalina en Honfleur (Calvados), entre las reliquias que los fieles ofrecen para su veneración, yace un singular testimonio de la vida de Santa Teresa de Lisieux: una de sus rótulas. Más de un siglo después de la muerte de la joven monja carmelita, este hueso aún podría conservar la huella tangible de su vida religiosa. Esta es la hipótesis planteada por el médico, antropólogo y paleopatólogo Philippe Charlier en un estudio publicado el 30 de julio de 2026 en la revista científica Joint Bone Spine , titulado La rótula de Santa Teresa de Lisieux (1897): Diagnóstico reumatológico de una afección religiosa.

La reliquia estudiada procede de la exhumación de Teresa en 1923. Protegida ahora por un relicario de vidrio y metal dorado, la rótula se encuentra intacta. De color marrón claro, aún conserva algunos restos más oscuros de materia orgánica en su superficie.

Rótula de Santa Teresa de Lisieux Science Direct

Es en la parte superior de la rótula donde Philippe Charlier observa una peculiaridad. En el punto de inserción del tendón del cuádriceps, aparecen entesopatías; es decir, cambios óseos localizados en el punto de unión de un tendón o ligamento al hueso. En radiología, este tipo de anomalía también se conoce como el "signo del diente de rótula", debido a su apariencia de sierra. El estudio explica que estas anomalías indican una tensión crónica en el grupo muscular afectado. Este hallazgo resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que Teresa falleció muy joven: aquejada de tuberculosis, murió en el Carmelo de Lisieux el 30 de septiembre de 1897, con tan solo 24 años.

El impacto de arrodillarse

¿Cómo se explica semejante desgaste en una joven de su edad? Para Philippe Charlier, ante la ausencia de otra enfermedad identificable, destaca una hipótesis: la repetición de movimientos propios de la vida religiosa en el convento carmelita. El investigador se refiere a "la intensa práctica de genuflexiones repetidas, vinculadas a los rituales religiosos de las carmelitas": oraciones de rodillas, genuflexiones y, posteriormente, movimientos sucesivos para incorporarse antes de volver a arrodillarse. Repetidos a diario, estos movimientos podrían haber sometido a los cuádriceps a una tensión suficiente como para dejar su huella en el hueso.

Se trata, en efecto, de un diagnóstico retrospectivo y una interpretación de las lesiones observadas, y no de una prueba concluyente que las atribuya a la oración. Sin embargo, la hipótesis no carece de precedentes. Philippe Charlier señala que ya se han identificado lesiones osteoarticulares asociadas a prácticas religiosas en restos humanos de la comunidad de Qumrán, que datan del siglo I d. C.

Un santo encarnado