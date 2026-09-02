Durante su audiencia general, el Papa León XIV comenzó un nuevo ciclo de enseñanzas sobre la Constitución Pastoral Gaudium et spes
Los cristianos no pueden permanecer como "espectadores desinteresados" ante las convulsiones de su tiempo, explicó León XIV durante la audiencia general del 2 de septiembre de 2026, a su regreso a la Plaza de San Pedro. Continuando con sus enseñanzas sobre los documentos del Concilio Vaticano II, el Papa inició un nuevo ciclo sobre la Constitución Pastoral Gaudium et spes, adoptada en 1965, que aborda la misión de la Iglesia frente a las transformaciones del mundo contemporáneo.
Haciéndose eco de la intuición de Juan XXIII, quien se negó a ceder ante los "profetas de la fatalidad", León XIV enfatizó que la Iglesia está llamada a discernir en la historia "los misteriosos designios de la Divina Providencia". No se trata de un "optimismo ingenuo", sino de fidelidad a Cristo que, mediante la Encarnación, se hizo "en todo semejante a sus hermanos", afirmó el Papa ante los miles de fieles reunidos bajo el sol.