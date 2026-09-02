Haciéndose eco de la intuición de Juan XXIII, quien se negó a ceder ante los "profetas de la fatalidad", León XIV enfatizó que la Iglesia está llamada a discernir en la historia "los misteriosos designios de la Divina Providencia" . No se trata de un "optimismo ingenuo", sino de fidelidad a Cristo que, mediante la Encarnación, se hizo "en todo semejante a sus hermanos", afirmó el Papa ante los miles de fieles reunidos bajo el sol.

Los cristianos no pueden permanecer como "espectadores desinteresados" ante las convulsiones de su tiempo, explicó León XIV durante la audiencia general del 2 de septiembre de 2026, a su regreso a la Plaza de San Pedro. Continuando con sus enseñanzas sobre los documentos del Concilio Vaticano II, el Papa inició un nuevo ciclo sobre la Constitución Pastoral Gaudium et spes, adoptada en 1965, que aborda la misión de la Iglesia frente a las transformaciones del mundo contemporáneo.

Esta cercanía a la humanidad constituye el corazón de Gaudium et spes. En este documento fundacional, la Iglesia ha hecho suyas "las alegrías y esperanzas, las penas y ansiedades de los hombres de este tiempo, especialmente de los pobres y de todos los que sufren", recordó el Papa.

Los cristianos no pueden permanecer como "espectadores indiferentes" ante las convulsiones de su tiempo: están llamados a "escuchar con el corazón, a dejarse interpelar, a involucrarse", especialmente junto a quienes son víctimas de "injusticia, discriminación y violencia". Esta cercanía debería permitirles "examinar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio", como lo expresó el Concilio.

El Papa también hizo hincapié en la necesidad de una conversión permanente de la Iglesia, que no persigue “ninguna ambición terrenal”, sino que pretende “continuar, bajo la guía del Espíritu Consolador, la obra misma de Cristo”, que vino “a salvar, no a condenar; a servir, no a ser servido”. En este contexto, León XIV reiteró la enseñanza de Francisco sobre los pobres, recordando que “la opción por los pobres es una categoría teológica” e invitando a todos a “descubrir a Cristo en ellos”.

También denunció las contradicciones del mundo contemporáneo: la distribución desigual del progreso científico y tecnológico, el aumento de la riqueza mientras una parte de la humanidad sigue padeciendo hambre y pobreza, la creciente conciencia sobre los problemas ambientales y la persistencia del consumo egoísta, y la ilusión de que la guerra puede construir la paz. Ante estos desafíos, Cristo sigue siendo, según Gaudium et spes , "la clave, el centro y el fin de toda la historia humana".

Acercamiento con Arabia Saudí en el contexto del diálogo interreligioso

En su saludo a los angloparlantes, León XIV extendió un saludo especial a la delegación de la Plataforma Interreligiosa para el Diálogo y la Cooperación del Mundo Árabe, a la que expresó su "profundo aprecio" por su labor y les deseó éxito en sus deliberaciones, asegurándoles su "cercanía espiritual".

Esta plataforma, lanzada en 2018 con el apoyo del Centro Internacional Rey Abdullah bin Abdulaziz para el Diálogo Interreligioso e Intercultural (KAICIID), reúne actualmente a 23 autoridades religiosas musulmanas y cristianas de alto rango de la región. Su labor se centra en promover la coexistencia, la ciudadanía compartida, combatir el discurso de odio y fomentar el diálogo entre comunidades.

Este saludo cobra especial relevancia dada la ausencia de relaciones diplomáticas oficiales entre la Santa Sede y Arabia Saudita. No obstante, los contactos se han intensificado en los últimos años, sobre todo en lo que respecta al diálogo interreligioso. En julio de 2025, Arabia Saudita invitó oficialmente a la Santa Sede a participar en la Exposición Universal de Riad 2030, un gesto que se presentó como muestra de la creciente importancia que se le otorga al diálogo cultural y religioso, incluso sin relaciones diplomáticas formales.

El apoyo de León XIV a la educación religiosa en las escuelas polacas

En su saludo a los católicos polacos al inicio del nuevo curso escolar, el Papa expresó su esperanza de que la instrucción religiosa y la catequesis frecuentes amplíen horizontes, profundicen el conocimiento de Dios y del mundo, y preparen a los jóvenes para recibir los sacramentos con provecho y participar en la vida de la comunidad. Este mensaje se produce en medio de una tensa situación en Polonia, donde el lugar de la educación religiosa en las escuelas públicas es objeto de debate entre el gobierno y la Iglesia Católica.