7 formas para que el trabajo diario no se sienta pesado

Siete formas de conseguir que tu día a día en el trabajo no te agobie, sobre todo después del verano. En otras palabras: ¿es posible disfrutar del regreso a la rutina? ¡Claro que sí!

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El final de las vacaciones y el regreso al trabajo suele ser más duro que el calor de julio. La cocina de la oficina vuelve a estar llena, todos están bronceados y las conversaciones empiezan con "cuando estuvimos en la playa...". Algunos afortunados acaban de volver de sus vacaciones, otros disfrutaron de ellas en primavera y otros, en cambio, se quedaron en la ciudad a descansar, pero todos son conscientes de que el verano prácticamente ha terminado.

La buena noticia es que para seguir cuidando el descanso no hacen falta ni dos semanas de vacaciones. Solo se necesitan treinta minutos y un poco de organización. Aquí tienes siete ideas para volver a la rutina descansado, aún si no saliste de la ciudad.

1 No descanses de la misma forma

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Esta es la regla más importante, por la que vale la pena empezar, porque sin ella el resto de ideas no funcionarán. Todos los trabajadores de oficina pueden practicar un descanso activo en la naturaleza: un paseo, un partido de fútbol o montar en bicicleta. Ocho horas delante de la pantalla no se compensan con otras tres delante de la televisión.

En cambio, las personas que han trabajado todo el día realizando tareas físicas descansarán mejor en casa: en un relajante baño de burbujas o en una habitación a la sombra, tomando algo frío mientras ven una película, leen un libro o escuchan música. El descanso debe ser lo contrario de lo que hemos estado haciendo durante todo el día. Es sencillo, pero sorprendentemente poco habitual.

2 Una comida fuera de lo común

Una propuesta para salir de la rutina: mejor olvidarse de las comidas que hay que cocinar con tanto esfuerzo en el calor de la cocina. Se puede pasar tranquilamente a las sopas frías, las verduras crudas y las ensaladas, acompañadas de carne de rápida preparación, como pollo o salchichas. O de platos de la olla de cocción lenta, que prácticamente se cocinan solos.

Una comida rápida y, en general, fría nos brinda, además, la oportunidad de disfrutar de un descanso maravilloso y relajante a pesar de regresar a la rutina. Basta con meter la comida en tuppers, un mantel, un juego de platos y cubiertos (a ser posible de plástico), añadir algo de beber, un postre sencillo —fruta, galletas crujientes— y comer con la familia sobre la hierba, en el parque o, ¿quizás incluso en el balcón de la casa? Es menos complicado de lo que parece. Solo requiere una buena organización.

3 Un jardincito en casa

Es bien sabido que la mejor forma de descansar es de forma activa y rodeado de vegetación, pero no todo el mundo tiene un terreno amplio en casa—y, aunque la tenga, es difícil escaparse allí a mitad de semana. Por eso, una buena idea es aprovechar los jardines y los pequeños espacios de tierra que rodean los bloques de pisos.

Se puede crear un pequeño huerto de hierbas aromáticas en el balcón o incluso en el alféizar de la ventana. Las hierbas crecen muy bien (por ejemplo, el estragón) y complementan a la perfección las ensaladas propuestas anteriormente. Y la menta y la melisa te vendrán bien en el punto seis.

4 Una "microescapada", sin salir de la ciudad

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Lo que más echamos de menos no es tanto el descanso como la sensación de haber estado en algún sitio. Es posible recuperarla en un solo día. Un sábado o un domingo, sin pedir el día libre y, al mismo tiempo, sin tener que hacer las maletas.

La receta es sencilla: un sábado libre, un tour regional, salida por la mañana. y regreso por la tarde. Elegimos el destino de manera que el trayecto dure una hora, como mucho hora y media: un pueblecito con plaza del mercado, un lago, un sendero junto al río o un museo al aire libre.

El cerebro recuerda los lugares nuevos mucho mejor que otro fin de semana en casa; por eso, ese único día se alarga en la memoria tanto como tres días normales.

5 La mañana en lugar de la tarde

Normalmente damos por hecho que el descanso empieza después del trabajo. Sin embargo, a partir de las 4 p.m. ya estamos cansados, nos esperan las tareas domésticas y de los grandes planes solo queda el sofá. Vale la pena probar lo contrario: levantarse una hora antes y dedicar esa hora exclusivamente a uno mismo.