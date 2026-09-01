León XIV en Castel Gandolfo: “Toda la creación nos habla de la grandeza del Creador”

Desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV celebró una misa por el cuidado de la creación al aire libre. En su homilía recordó que lo que se ha usado para destruir puede redirigirse "hacia la vida, para cuidar a los pobres, alimentar a los hambrientos y preservar la creación"
"Aún no es demasiado tarde" para asegurar que lo que se ha usado para la destrucción se redirija "hacia la vida, para cuidar a los pobres, alimentar a los hambrientos y preservar la creación", afirmó el Papa León XIV durante la Misa por el Cuidado de la Creación el 1 de septiembre de 2026. Esta liturgia se celebró al aire libre, al atardecer, en el Jardín de la Madonnina del Borgo Laudato si’ en Castel Gandolfo. Se organizó para marcar el inicio del Tiempo de la Creación, que se extenderá hasta la fiesta de San Francisco el 4 de octubre.
"Toda la creación nos habla de la grandeza del Creador, siempre que nuestros ojos y nuestros corazones estén abiertos a tan gran misterio", explicó el Papa. Al final de un verano marcado por un clima severo, enfatizó que la preocupación de Dios por toda la Creación es inseparable de su preocupación por la humanidad.