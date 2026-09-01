León XIV en Castel Gandolfo: “Toda la creación nos habla de la grandeza del Creador”

"Toda la creación nos habla de la grandeza del Creador, siempre que nuestros ojos y nuestros corazones estén abiertos a tan gran misterio", explicó el Papa. Al final de un verano marcado por un clima severo, enfatizó que la preocupación de Dios por toda la Creación es inseparable de su preocupación por la humanidad.

"Aún no es demasiado tarde" para asegurar que lo que se ha usado para la destrucción se redirija "hacia la vida, para cuidar a los pobres, alimentar a los hambrientos y preservar la creación", afirmó el Papa León XIV durante la Misa por el Cuidado de la Creación el 1 de septiembre de 2026. Esta liturgia se celebró al aire libre, al atardecer, en el Jardín de la Madonnina del Borgo Laudato si’ en Castel Gandolfo. Se organizó para marcar el inicio del Tiempo de la Creación, que se extenderá hasta la fiesta de San Francisco el 4 de octubre.

Desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV celebró una misa por el cuidado de la creación al aire libre. En su homilía recordó que lo que se ha usado para destruir puede redirigirse "hacia la vida, para cuidar a los pobres, alimentar a los hambrientos y preservar la creación"

"Si el Señor no deja de conceder una belleza espléndida y de proveer para las necesidades de las plantas y los animales, ¡cuánto más estará atento a las necesidades de sus amados hijos e hijas!", afirmó en presencia de unas pocas docenas de fieles.

En la inauguración del "Tiempo de la Creación", un período de cinco semanas instituido por el Papa Francisco para promover un compromiso ecológico compartido entre las diversas iglesias cristianas, León XIV hizo un llamado a tomar un respiro del ajetreo diario para reaprender a escuchar el mundo que nos rodea. "Concedámonos, pues, unos minutos de pausa, lejos del frenesí de las actividades cotidianas, para que podamos experimentar la gran armonía de la que formamos parte", exhortó.

“Silenciemos todos los ruidos producidos por las obras humanas para poder escuchar la melodiosa voz de la creación, en la que Dios, Autor de todas las cosas, nos habla”, exhortó el Papa.

León XIV explicó que esta contemplación constituye un primer paso hacia "una auténtica conversión ecológica", lo que implica un giro decidido hacia la acción: "Aún no es demasiado tarde", afirmó el Papa, antes de recordar que lo que se ha usado para destruir puede redirigirse "hacia la vida, para cuidar a los pobres, alimentar a los hambrientos y preservar la creación".

El Tiempo de la Creación culminará el 4 de octubre, fecha en que se celebrará el octavo centenario del Tránsito de San Francisco de Asís. León XIV destacó la conexión especial entre esta figura espiritual, la encíclica Laudato si' y el lugar donde celebró la Misa, el Borgo Laudato si', fundado por su predecesor Francisco. Invitó a todos a unirse espiritualmente con el "Pobre de Asís", recitando su famoso Cántico de las Criaturas.