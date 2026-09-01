El Papa León XIV pide rezar “Por el cuidado del agua”

La intención de oración del Papa para el mes de septiembre invita a reconocer el agua como un don de Dios y un derecho “sin fronteras”

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El agua, “fuente de fecundidad, frescura y esperanza”, como la nombra el propio Pontífice en su oración, es también, para millones de personas, un bien escaso, inseguro o inaccesible. Por ello, el Papa León XIV dedica su intención de oración del mes de septiembre al cuidado del agua en este inicio del Tiempo de la Creación. A través de la Red Mundial de Oración del Papa —con la campaña Reza con el Papa—, el Santo Padre invita a los fieles y a las personas de buena voluntad a rezar para que la humanidad aprenda a custodiar el agua con gratitud, justicia y responsabilidad, reconociendo en ella, “un derecho sin fronteras”.

En su oración, León XIV da gracias al “Señor de la Vida” por el don del agua, “símbolo de tu gracia y de tu amor que nos renueva por medio del Bautismo”. El Pontífice pide perdón “por haberla convertido en mercancía, olvidando que es un regalo universal, un derecho sin fronteras”, y expresa dolor por “tantos hermanos y hermanas que no tienen agua limpia, que caminan kilómetros para encontrarla, que enferman por su escasez”.

La plegaria concluye pidiendo que el Espíritu transforme a los fieles en “peregrinos de lo esencial”, capaces de vivir con sobriedad, denunciar el derroche y la contaminación, y defender el derecho de cada persona “a beber sin miedo, sin desigualdad”.

El agua: un derecho aún amenazado

La intención del Papa se sitúa ante una realidad que los datos internacionales confirman. Según el informe Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2024, del Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentado en agosto de 2025, 2.100 millones de personas todavía carecen de acceso seguro al agua potable —por ejemplo, con un acceso intermitente, insuficiente, demasiado costoso o muy distante—, y 106 millones dependen directamente de ríos, lagos u otras aguas superficiales sin tratar. Aunque entre 2015 y 2024 la cobertura mundial de agua potable segura pasó del 68 % al 74 %, el mismo informe advierte de que, para lograr el acceso universal de aquí a 2030, los países de bajos ingresos deberían avanzar siete veces más rápido que su ritmo actual.

La falta de agua segura va además de la mano de la falta de saneamiento e higiene: 3.400 millones de personas no cuentan con saneamiento gestionado de forma segura, 1.700 millones de personas carecen de servicios básicos de higiene en el hogar, y 611 millones no cuentan con ninguna instalación para lavarse las manos, según los datos de la OMS/UNICEF (agosto 2025). Además, se estima que 1,4 millones de muertes al año están asociadas al agua insegura y a la falta de saneamiento.

Una preocupación constante del magisterio pontificio

El 1 de septiembre el Papa inaugura la Jornada Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación, fecha que da también inicio al Tiempo ecuménico de la Creación que concluirá el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís y con el lema “Agua viva”.

Así pues, el tema del mensaje del Papa para esta Jornada es “Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas” (Is 2,4), en el que subraya el vínculo entre los conflictos armados y el deterioro del medio ambiente. No es la primera vez que la intención de oración mensual va dirigida al cuidado de la Creación. En septiembre de 2025, por ejemplo, el Papa León invitaba a rezar “Por nuestra relación por toda la creación”, pidiendo encontrar la presencia de Dios en “todo lo creado”.