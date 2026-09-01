A veces bastan unos segundos para demostrar un valor excepcional. El 18 de julio, Ashley Taunton arriesgó su vida al socorrer a unos adolescentes víctimas de un accidente automovilístico. Un acto de valentía que le provocó lesiones graves, pero que también generó una oleada de solidaridad inesperada, que llegó incluso a Taylor Swift

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No todos los héroes llevan capa. A veces, son personas comunes y corrientes las que toman una decisión extraordinaria en una fracción de segundo. Ashley Taunton es una de esas personas. El 18 de julio, mientras esta madre estadounidense circulaba por una autopista de Rhode Island, fue testigo de una escena aterradora: un auto que iba delante de ella acababa de sufrir un accidente tras derrapar en el agua de la autopista terminando por salirse del carril.

Sin pensarlo dos veces, se detuvo en el acotamiento para socorrer a los tres adolescentes que viajaban en el vehículo. Mientras les prestaba auxilio, otro vehículo perdió repentinamente el control y se estrelló contra ellos. "En una fracción de segundo, Ashley empujó a uno de los adolescentes fuera de peligro, absorbiendo ella misma el impacto", explicó su esposo, Joe Taunton, al canal local WJAR de Providence, afiliado a NBC.

Un acto heróico

Un gesto heroico que le provocó graves lesiones en la pierna y numerosas lesiones internas, entre ellas daños en el intestino delgado y el colon, laceraciones en el hígado y una ruptura del diafragma que provocó el colapso de un pulmón.

Después de pasar 30 días en el hospital y someterse a varias cirugías, la madre de tres hijos pudo regresar a casa. Pero ante el elevado costo de los gastos médicos, la familia tuvo que iniciar una colecta en línea en GoFundMe. Cuando la recaudación había alcanzado los 40 000 dólares de los 110 000 necesarios para cubrir los gastos médicos, una donación inesperada cambió el panorama.

El gesto de Tylor Swift

La cantante Taylor Swift, en persona, donó 50 000 dólares a la familia, acompañando su gesto con un mensaje de apoyo. No es la primera vez que la estrella estadounidense pone su fama y su fortuna al servicio de quienes lo necesitan. En agosto de 2020, la cantante donó cerca de 30 700 dólares a Vitoria Mario, una joven londinense que había lanzado una colecta para financiar sus estudios en la Universidad de Warwick. Cuatro años después, donó 100 000 dólares a la familia de Lisa López-Galván, una madre de dos hijos que murió en el tiroteo ocurrido durante el desfile del Super Bowl en Kansas City.

"Es increíble y estoy llena de gratitud. ¡Gloria a Dios!"