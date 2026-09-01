Crece el número de periodistas asesinados en México en 2026

México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En lo que va del 2026 se han presentado ocho asesinatos relacionados con la labor periodística.

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En lo que va de 2026, ocho periodistas han sido asesinados en México debido a su ejercicio profesional. El sábado 29 de agosto, el fotoperiodista Ricardo Zúñiga Rosas fue asesinado en Puebla. La ONG Artículo 19 declaró que, meses atrás, el periodista había recibido amenazas y exigió a la Fiscalía que se realice “una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que considere como línea de investigación la labor informativa que realizaba”.

De 2000 a 2026, Artículo 19 ha documentado 181 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Reporteros Sin Fronteras (RSF) sostiene que “año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas”, lo cual compromete el ejercicio de la libertad de prensa.

Un periodista asesinado al mes

Protesta contra la matanza de periodistas en Ciudad de México. Vaclav Lang | Shutterstock

Durante los primeros ocho meses del año, han sido asesinados ocho periodistas en el interior del país:

Francisco Alejandro Leyva Aguilar (Oaxaca)

Josué Martínez Contreras (Puebla)

Manuel Alejandro Mora Serna (Guerrero)

Luis Ángel López (Veracruz)

Roxana Berenice Guzmán Ramírez (Veracruz)

Carlos Leonardo Ramírez Castro (Veracruz)

Juan David Gámez (Nuevo León)

Ricardo Zúñiga Rosas (Puebla)

A estos asesinatos se suman los ataques físicos, desapariciones, campañas de estigmatización y desprestigio y amenazas que reciben los profesionales.

Artículo 19 reconoce que la mayoría de las víctimas trabajaban en piezas periodísticas sobre corrupción política, problemas de inseguridad y violaciones a los derechos humanos.

En mayo de este año, la ONG publicó su informe anual titulado Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia donde analiza el estado de la libertad de expresión, acceso a la información y violencia contra la prensa en México. Según este informe -relativo al 2025- durante el año pasado, México registró una desaparición y siete asesinatos de periodistas.

En el mismo año, fueron documentadas más de 450 agresiones a la prensa; en promedio, una agresión cada 20 horas.

El documento también hace mención sobre la disminución de transparencia gubernamental y el aumento de espionaje digital y concluye que “en 2025 la región no experimentó un colapso súbito de la libertad de expresión sino, más bien, la continuidad de su erosión sistemática”.

Un problema conocido por la Iglesia

Continuamente, la Iglesia de México alza la voz y expresa su preocupación por la violencia sufrida en el país. A través del Diálogo Nacional por la Paz y de la Conferencia del Episcopado Mexicano han documentado y denunciado agresiones a la prensa y han exigido seguridad y restitución de la paz.

Recientemente, el cardenal Pietro Parolin visitó México y se reunió con el Diálogo Nacional por la Paz. Durante dicha reunión, miembros del Diálogo expusieron la situación de violencia que se vive en el país, incluidos los asesinatos a periodistas, así como el trabajo realizado en favor de la construcción de la paz.