Oración universal por el Cuidado de la Creación

La propuesta por el Papa León XIV para rezar por el Cuidado de la Creación se ha extendido al mundo, y, concretamente en México comenzará el 1 de septiembre

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Del 1 de septiembre al 4 de octubre de 2026, día de San Francisco de Asís, la Iglesia de México celebrará el Tiempo de la Creación, uniéndose a la "Iglesia universal para escuchar con el corazón “el clamor de la tierra y el clamor de los pobres”, menciona en un comunicado Mons. Juan Manuel González Sandoval, Responsable de la Dimensión Episcopal del Cuidado Integral de la Creación.

Esta celebración se da en el marco de la XI Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.

El obispo invita a iniciar el itinerario el "martes 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación" y a celebrar activa y solemnemente con toda la comunidad el "Día de la Creación" agendada para el domingo 6 de septiembre, "integrando oraciones, plegarias compartidas y signos litúrgicos en las celebraciones eucarísticas".

Cuidar las aguas

El lema de esta jornada es "Inmersión en el agua viva" (Ez 47, 9). Cabe recordar que la intención de oración del Papa León XIV para septiembre es "por el cuidado del agua", por eso el obispo retoma que "este año la visión del profeta Ezequiel nos recuerda cómo las aguas que brotan del santuario renuevan, purifican y sanan todo a su paso".

Destaca que "el agua no es una mercancía ni un recurso desechable; es un don sagrado del Creador, fuente primordial de vida, reconciliación y encuentro fraterno".

Monseñor González Sandoval enfatiza que "Cuidar nuestras cuencas, ríos, humedales, playas y manantiales es una expresión tangible de fe, justicia y caridad hacia las generaciones presentes y futuras", y para ello han preparado un subsidio con el que se busca lograr una verdadera incidencia en sus comunidades y que su oración "se traduzca en obras vivas y testimonio profético".

En el mensaje se agrega, además de los subsidios, la oración universal que sugieren realizar en todas las parroquias, capillas y rectorías durante la Misa dominical de 6 de septiembre:

Oración Universal