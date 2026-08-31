Oración universal por el Cuidado de la Creación

La propuesta por el Papa León XIV para rezar por el Cuidado de la Creación se ha extendido al mundo, y, concretamente en México comenzará el 1 de septiembre
Del 1 de septiembre al 4 de octubre de 2026, día de San Francisco de Asís, la Iglesia de México celebrará el Tiempo de la Creación, uniéndose a la "Iglesia universal para escuchar con el corazón “el clamor de la tierra y el clamor de los pobres”, menciona en un comunicado Mons. Juan Manuel González Sandoval, Responsable de la Dimensión Episcopal del Cuidado Integral de la Creación.
Esta celebración se da en el marco de la XI Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
El obispo invita a iniciar el itinerario el "martes 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación" y a celebrar activa y solemnemente con toda la comunidad el "Día de la Creación" agendada para el domingo 6 de septiembre, "integrando oraciones, plegarias compartidas y signos litúrgicos en las celebraciones eucarísticas".
Cuidar las aguas
El lema de esta jornada es "Inmersión en el agua viva" (Ez 47, 9). Cabe recordar que la intención de oración del Papa León XIV para septiembre es "por el cuidado del agua", por eso el obispo retoma que "este año la visión del profeta Ezequiel nos recuerda cómo las aguas que brotan del santuario renuevan, purifican y sanan todo a su paso".
Destaca que "el agua no es una mercancía ni un recurso desechable; es un don sagrado del Creador, fuente primordial de vida, reconciliación y encuentro fraterno".
Monseñor González Sandoval enfatiza que "Cuidar nuestras cuencas, ríos, humedales, playas y manantiales es una expresión tangible de fe, justicia y caridad hacia las generaciones presentes y futuras", y para ello han preparado un subsidio con el que se busca lograr una verdadera incidencia en sus comunidades y que su oración "se traduzca en obras vivas y testimonio profético".
En el mensaje se agrega, además de los subsidios, la oración universal que sugieren realizar en todas las parroquias, capillas y rectorías durante la Misa dominical de 6 de septiembre:
Oración Universal
Creador y Redentor nuestro, al acercarnos a ti en esta Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, abre nuestros corazones y nuestras mentes para proclamarla verdad, la paz y la justicia.
Elevemos nuestra oración y digamos:
R. Alabado seas por todos, Señor.
1. Por la Iglesia y sus pastores, especialmente el Papa LeónXIV y nuestros obispos,
para que sigan anunciando con valentía la urgencia de cuidar la Casa Común y
motiven a los fieles a asumir este compromiso evangélico.
R. Alabado seas por todos, Señor.
2. Por quienes sufren las consecuencias del cambio climático, en especial los
pobres y desplazados, para que encuentren solidaridad y se promuevan políticas
justas que protejan la vida y la dignidad humana.
R. Alabado seas por todos, Señor.
3. Por todos los que trabajan por la ciencia, la educación y la comunicación, para
que con responsabilidad despierten conciencia ecológica y acciones en favor del
bien común.
R. Alabado seas por todos, Señor.
4. Por todos a los que les arrebataron la vida o sufren de persecución por defender
su territorio y los bienes de la creación, para que sean recompensados por
arriesgar la vida recordándonos que la tierra también es pobre entre los pobres.
R. Alabado seas por todos, Señor.
5. Por nosotros, reunidos en oración, para que vivamos con sencillez y sepamos
custodiar nuestra casa común, evitando la explotación, el consumismo y el daño
que amenazan la vida.
R. Alabado seas por todos, Señor.
Oración conclusiva
Dios Creador, que nos confiaste la obra de tus manos, escucha nuestra súplica y ayúdanos a ser custodios fieles de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.