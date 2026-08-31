5 peregrinaciones menos conocidas para este otoño

Desde los fiordos de Noruega hasta las colinas calizas de Portugal, la red de peregrinaciones de Europa se extiende mucho más allá de Santiago

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Cada una de las rutas de peregrinaciones comenzó de la misma manera: alguien caminó a algún lugar por una razón, otros le siguieron y el sendero se fue abriendo paso hasta convertirse en una peregrinación. El Camino de Santiago es el ejemplo más famoso, pero dista mucho de ser el único. En toda Europa, rutas dedicadas a santos locales, historias regionales y tradiciones olvidadas atraviesan paisajes que el Camino Francés jamás recorre. Algunas son antiguas; otras han sido recuperadas recientemente; todas ofrecen lo que ofrece toda peregrinación: esa atención especial que solo se experimenta al caminar sin prisas.

El Camino de Santiago no es un solo camino, sino una red continental: un entramado de rutas que, en teoría, pueden comenzar en la puerta de casa y que se extiende desde Rumanía hasta el Atlántico. Las rutas que se describen a continuación pertenecen a esa misma tradición de caminar hacia algo sagrado, incluso cuando el destino no es Santiago. Son más tranquilas, menos concurridas y, en algunos casos, más exigentes que los senderos más transitados del norte de España. Por estas razones, también merece la pena considerarlas.

El Camino de San Olaf — Noruega

San Olaf Haraldsson fue un rey vikingo que unificó Noruega e introdujo el cristianismo en Escandinavia. Cayó en batalla en Stiklestad en 1030 y fue canonizado al año siguiente. Su tumba en la catedral de Nidaros, en Trondheim —la catedral gótica más septentrional del mundo, conocida como Cor Norvegiae, en el corazón de Noruega— se convirtió en el destino de peregrinación más importante de los países nórdicos durante la Edad Media.

Nueve rutas diferentes convergen en ella, sumando un total de unos 3000 kilómetros (1864 millas) a través de Noruega, Suecia y Dinamarca. La ruta principal, el Gudbrandsdalsleden, recorre 643 kilómetros (400 millas) desde Oslo a través del valle de Gudbrandsdal, cruzando las montañas Dovrefjell, hasta Trondheim; es el mismo camino que casi todos los reyes de Noruega transitaron en la Edad Media, y que el propio Olaf recorrió en 1021 y 1024.

El St. Olavsleden comienza en Selånger, en la costa este de Suecia, cruza a Noruega y cubre 580 kilómetros (360 millas) hasta Trondheim. Se recomienda recorrerlo entre junio y septiembre, cuando los puertos de montaña están libres de nieve y la larga luz nórdica hace que cada hora parezca una tarde.

El Camino de María Magdalena — Provenza, Francia

Según una tradición arraigada en la Provenza medieval y aún muy viva en el sur de Francia, María Magdalena llegó en barco a Saintes-Maries-de-la-Mer, en la costa de la Camarga, evangelizó la región de Marsella y pasó sus últimos años en oración en una cueva en lo alto del Macizo de la Sainte-Baume, una gruta que todavía cuidan los frailes dominicos y a la que los peregrinos suben desde el siglo XIII. Sus reliquias se veneran en la Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, considerada la tercera cripta de la cristiandad después del Santo Sepulcro y la tumba de San Pedro en Roma.

La ruta oficial de peregrinación cubre 222 kilómetros (138 millas) en diez etapas, serpenteando a través de los humedales de la Camarga, las colinas calizas de la Provenza y los bosques del macizo de Sainte-Baume, desde la Iglesia de Notre-Dame-de-la-Mer hasta la Basílica. Una versión más corta, de cinco días, va de Marsella a Saint-Maximin, cubriendo poco más de 100 kilómetros (62 millas). La festividad de María Magdalena se celebra el 22 de julio, pero la ruta se disfruta mejor en septiembre, cuando el calor provenzal ha disminuido y los campos de lavanda están cosechados.

Se dice que la cueva de María Magdalena sirvió como ermita para Santa María Magdalena después de que evangelizara la Provenza. © Sanctuaire de la Sainte-Baume

La ruta de peregrinación de Hemma: Austria

Santa Hemma de Gurk —también conocida como Emma— nació alrededor del año 980 como condesa de Friesach-Zeltschach, se crio en la corte del emperador Enrique II y enviudó joven cuando su esposo murió al regresar de una peregrinación a Roma y sus dos hijos fueron asesinados por mineros cuya ejecución habían intentado impedir.

En lugar de buscar venganza, donó su fortuna a la Iglesia, fundando dos monasterios benedictinos —la abadía de Gurk y la abadía de Admont— y falleció en 1045. Fue canonizada por Pío XI en 1938 y es la patrona de Carintia, a quien se invoca para un parto seguro y la curación de enfermedades oculares. Su tumba en la cripta románica de 100 columnas de la catedral de Gurk ha sido destino de peregrinación desde el siglo XI, y el papa Juan Pablo II la visitó en 1988.

La ruta de peregrinación de Hemma conecta sus dos fundaciones en siete etapas, recorriendo aproximadamente 800 kilómetros (497 millas) desde Admont en Estiria, a través de los Alpes, hasta Gurk en Carintia, pasando por algunos de los paisajes de montaña más espectaculares de Europa central. Una ruta más corta que parte de Eslovenia sigue el histórico camino de peregrinación carniolano documentado desde 1607. El sendero se puede recorrer por tramos, cada uno de los cuales termina en un monasterio que ofrece alojamiento a los peregrinos.

El Camino de Santo Domingo de Guzmán: España, Francia, Italia

Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, nació en Caleruega, un pequeño pueblo situado a una hora al sur de Burgos, en Castilla, a finales del siglo XII. Vivió allí hasta los siete años, cuando sus padres lo enviaron a estudiar con su tío, el arcipreste de Gumiel de Izán, lugar donde se cristalizó su vocación sacerdotal. Posteriormente estudió teología en Palencia, fue ordenado sacerdote en Osma y, finalmente, fundó la Orden Dominicana en el sur de Francia antes de fallecer en Bolonia en 1221. El Camino de Santo Domingo de Guzmán conecta todos estos lugares : desde su lugar de nacimiento en Caleruega, pasando por Gumiel de Izán y El Burgo de Osma, hacia el norte, en Francia, hasta el lugar de fundación de la Orden en Prouille, cerca de Fanjeaux y Toulouse, y finalmente hacia el este, a través de Carcasona, hasta Bolonia, donde reposan sus reliquias en el Arca de San Domenico, esculpida por Nicola Pisano y completada por un joven Miguel Ángel.

Una versión más corta, ideal para un fin de semana largo, va desde Caleruega hasta Gumiel de Izán, una introducción accesible a una ruta que, en su totalidad, atraviesa tres países y recorre la vida completa de un santo fundador.

Casco antiguo de Caleruega, Burgos, Castilla y León, España. JlAlvarez - Shutterstock

El Camino del Tajo — Portugal

El Camino del Tajo (Caminho do Tejo) es una de las cinco rutas de peregrinación oficiales al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, y ​​la más popular entre los peregrinos internacionales. Comienza en la Catedral de la Sé de Lisboa, atraviesa la colina de São Jorge y el antiguo barrio de Alfama, y ​​sigue el río Tajo hacia el norte a través de las fértiles llanuras aluviales del Ribatejo, pasando por Santarém, la capital gótica de Portugal, el castillo de Almourol que se alza sobre su isla en medio del río, y los picos calizos de la Serra de Aire y Candeeiros, antes de llegar a la Cova da Iria en Fátima, donde la Virgen se apareció a tres pastorcitos en 1917.