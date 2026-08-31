5 ideas para iniciar renovados el ciclo escolar

Las prisas matutinas vuelven y, como en el Año Nuevo, podemos hacernos algunos propósitos para iniciar el ciclo escolar

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Comienza un nuevo ciclo escolar. Las prisas matutinas nos embargan nuevamente, porque los niños y adolescentes vuelven a las aulas. Ya sabemos que la primera semana de clases la calle se convierte en un caos para todos porque aumenta el flujo vehicular, por eso es necesario contar con algunas ideas que harán más fácil el regreso a clases este año.

Pero ¿qué tal si iniciamos como cuando es Año Nuevo? Puede sonar extraño, pero estamos comenzando un periodo en el que podemos hacernos varios propósitos que serán una oportunidad de comenzar renovados y hacer las cosas de diferente manera.

¿Cómo?, aquí hay cinco ideas para tener un buen regreso a clases y un excelente nuevo año escolar.

1 Levántate diez minutos antes

Zulfiska | Zulfiska

Sí, diez minutos hacen la diferencia, porque también saldrán de casa con ese tiempo de anticipación. Mucha gente tiene la mala costumbre de llegar a la mera hora a sus compromisos, pero por educación deberíamos llegar un poco antes para estar en punto dentro del salón o comenzando nuestras obligaciones. Compruébenlo y verán que el día rendirá más.

2 Preparar uniforme y útiles desde la noche anterior

Esto es de cada año, pero si nos hacemos el firme propósito, desde la noche anterior procuren dejar todo listo: el uniforme completo y planchado, los útiles en la mochila y a la mano, bañarse dos horas antes de ir a la cama, en fin, preparar lo que sabemos que usarán los estudiantes y que quitará tiempo si lo dejamos para la mañana.

3 Lleven un desayuno extra

Las familias se organizan de distinta manera: desde las que desayunan antes de salir y además llevan un refrigerio para la hora del descanso, pasando por quienes desayunan en el recreo o bien, quienes dan dinero a sus hijos para comprar en las cafeterías escolares.

Sin embargo, también hay niños y adolescentes que ni desayunan, ni llevan refrigerio y menos dinero. Si tus hijos tienen la bendición de que no les falta nada en casa, prepara algo extra y coméntales que es para alguno de esos compañeros que puedan detectar. Esta será una excelente oportunidad para hacer una obra de amor al prójimo.

4 Platiquen al volver a casa

MAYA LAB | MAYA LAB

Es muy probable que ambos padres de familia trabajen, pero no debe ser impedimento para dialogar con sus hijos. Aprovechen todas las oportunidades que tengan para preguntarles cómo les fue en la escuela y darles la confianza necesaria para que les cuenten si están teniendo algún problema.

Solo así detectarán a tiempo si existe alguna situación complicada y podrá resolverse de buena manera. No tomemos a la ligera lo que les incomoda a nuestros hijos y, la vez, combatamos la idea del revanchismo.

5 Padres de familia, besen y bendigan a sus hijos

No menos importante, no dejen de despedirse con amor, y sobre todo, con la bendición. Con la ayuda de Dios todo les irá bien, pero si algún día ocurriera algo – que el Señor no lo permita - tendrán el consuelo de que todos los días se demostraron su amor y los padres encomendaron a sus hijos al Dueño de nuestras vidas.