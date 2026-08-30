[RECETA] Tres tartas saladas originales para el verano

¿Te apetece cambiar un poco de las comidas clásicas? Descubre tres recetas de tartas saladas, coloridas y de temporada, perfectas para las comidas de verano
Fáciles de preparar y repletas de sabor, las tartas saladas son un clásico imprescindible del verano. Con verduras de temporada, combinaciones deliciosas y una masa crujiente, ofrecen infinitas posibilidades. Aquí tienes tres recetas originales para sorprender a tus invitados y disfrutar al máximo de los días soleados.
1Tarta en espiral de calabacitas y zanahorias
Receta
Preparación: 40 minutos
Cocción: 30 minutos
Ingredientes: 1 masa quebrada. Para el relleno: 3 zanahorias; 2 calabacines verdes; 2 calabacines amarillos; 1 cucharada sopera de mostaza a la antigua; 2 huevos; 1 cucharada sopera de nata espesa; sal y pimienta recién molida.
Preparación:
Lava las verduras y corta los extremos. Pela las zanahorias. Con una mandolina o, en su defecto, un pelador, corta tiras largas de verduras, conservando bien la piel de las calabacitas.
Precalienta el horno a 200 °C.
Bate los huevos, la nata, la sal y la pimienta.
Extiende la masa hasta un grosor de 3 a 4 mm y pínchala con un tenedor para evitar que se hinche. A continuación, colócala en un molde de 20 cm de diámetro.
Unta la mostaza de manera homogénea sobre la base de la tarta.
Verte la mezcla por encima.
Coloca las verduras en rodajas, empezando por el exterior de la tarta, una verdura por vuelta, hasta el centro del molde, alternándolas regularmente.
Mete en el horno y dejar cocer durante 30 minutos.
Receta extraída del libro Tartas y quiches de Sandra Mahut, de la editorial Mango.
Cocción: 30 minutos
Ingredientes: 1 masa quebrada. Para el relleno: 3 zanahorias; 2 calabacines verdes; 2 calabacines amarillos; 1 cucharada sopera de mostaza a la antigua; 2 huevos; 1 cucharada sopera de nata espesa; sal y pimienta recién molida.
Preparación:
Lava las verduras y corta los extremos. Pela las zanahorias. Con una mandolina o, en su defecto, un pelador, corta tiras largas de verduras, conservando bien la piel de las calabacitas.
Precalienta el horno a 200 °C.
Bate los huevos, la nata, la sal y la pimienta.
Extiende la masa hasta un grosor de 3 a 4 mm y pínchala con un tenedor para evitar que se hinche. A continuación, colócala en un molde de 20 cm de diámetro.
Unta la mostaza de manera homogénea sobre la base de la tarta.
Verte la mezcla por encima.
Coloca las verduras en rodajas, empezando por el exterior de la tarta, una verdura por vuelta, hasta el centro del molde, alternándolas regularmente.
Mete en el horno y dejar cocer durante 30 minutos.
Receta extraída del libro Tartas y quiches de Sandra Mahut, de la editorial Mango.
2TARTA DE PATATAS APASTADAS
Receta
Ingredientes:
Unas diez patatas cocidas en agua o al vapor; 150 g de queso fresco; 4 o 5 lonchas de salmón ahumado; medio pepino sin semillas; 10 rábanos; 1 chalota; cebollín.
Preparación:
Cocina unas diez patatas. A continuación, aplástalas en un molde para tartas.
Sazona con un poco de aceite de oliva y pimentón.
Mete el molde en el horno y deja que se hornee entre 15 y 20 minutos a 200 grados.
Cortar el pepino y los rábanos en trocitos. Mézclalos con queso fresco, chalotas, cebollino y salmón ahumado, cortado en trocitos.
Cuando la tarta se haya enfriado, pon la masa encima y decorarla con unas lonchas de salmón y rodajas de pepino.
Receta extraída de la cuenta de Instagram de Féria Nekkache.
Unas diez patatas cocidas en agua o al vapor; 150 g de queso fresco; 4 o 5 lonchas de salmón ahumado; medio pepino sin semillas; 10 rábanos; 1 chalota; cebollín.
Preparación:
Cocina unas diez patatas. A continuación, aplástalas en un molde para tartas.
Sazona con un poco de aceite de oliva y pimentón.
Mete el molde en el horno y deja que se hornee entre 15 y 20 minutos a 200 grados.
Cortar el pepino y los rábanos en trocitos. Mézclalos con queso fresco, chalotas, cebollino y salmón ahumado, cortado en trocitos.
Cuando la tarta se haya enfriado, pon la masa encima y decorarla con unas lonchas de salmón y rodajas de pepino.
Receta extraída de la cuenta de Instagram de Féria Nekkache.
3Tarta rústica de tomates de colores
Receta
Preparación: 15 minutos
Cocción: 30 minutos
Ingredientes: 1 rollo de masa quebrada; 1 kg de tomates de colores; 1 diente de ajo; ½ manojo de albahaca; 50 g de piñones; 100 ml de aceite de oliva; sal; pimienta.
Preparación:
Separa las hojas de albahaca y añádelas en una batidora junto con el diente de ajo pelado y los piñones. Verte el aceite de oliva y bate hasta obtener una textura fluida. Añade sal al gusto.
Precalentar el horno a 180 grados.
Corta los tomates en rodajas de 5 mm de grosor.
Extiende la masa sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno.
Unta la superficie de la masa con la salsa de albahaca, dejando 2 cm sin salsa en los bordes.
A continuación, coloca los tomates en forma de roseta, como en una tarta de manzana.
Dobla los bordes de la masa 2 cm por encima de los tomates, por todo el contorno, formando una especie de rollito.
Vierte un poco de salsa de albahaca por encima, salpimentar y meterla en el horno.
Hornea la tarta entre 25 y 30 minutos.
Dejala enfriar al sacarla del horno y, a continuación, degustala.
Receta extraída del libro Légumes, de Sandra Mahut, de la editorial Mango.
Cocción: 30 minutos
Ingredientes: 1 rollo de masa quebrada; 1 kg de tomates de colores; 1 diente de ajo; ½ manojo de albahaca; 50 g de piñones; 100 ml de aceite de oliva; sal; pimienta.
Preparación:
Separa las hojas de albahaca y añádelas en una batidora junto con el diente de ajo pelado y los piñones. Verte el aceite de oliva y bate hasta obtener una textura fluida. Añade sal al gusto.
Precalentar el horno a 180 grados.
Corta los tomates en rodajas de 5 mm de grosor.
Extiende la masa sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno.
Unta la superficie de la masa con la salsa de albahaca, dejando 2 cm sin salsa en los bordes.
A continuación, coloca los tomates en forma de roseta, como en una tarta de manzana.
Dobla los bordes de la masa 2 cm por encima de los tomates, por todo el contorno, formando una especie de rollito.
Vierte un poco de salsa de albahaca por encima, salpimentar y meterla en el horno.
Hornea la tarta entre 25 y 30 minutos.
Dejala enfriar al sacarla del horno y, a continuación, degustala.
Receta extraída del libro Légumes, de Sandra Mahut, de la editorial Mango.