[RECETA] Tres tartas saladas originales para el verano

Receta

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes: 1 rollo de masa quebrada; 1 kg de tomates de colores; 1 diente de ajo; ½ manojo de albahaca; 50 g de piñones; 100 ml de aceite de oliva; sal; pimienta.





Preparación:

Separa las hojas de albahaca y añádelas en una batidora junto con el diente de ajo pelado y los piñones. Verte el aceite de oliva y bate hasta obtener una textura fluida. Añade sal al gusto.

Precalentar el horno a 180 grados.

Corta los tomates en rodajas de 5 mm de grosor.

Extiende la masa sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno.

Unta la superficie de la masa con la salsa de albahaca, dejando 2 cm sin salsa en los bordes.

A continuación, coloca los tomates en forma de roseta, como en una tarta de manzana.

Dobla los bordes de la masa 2 cm por encima de los tomates, por todo el contorno, formando una especie de rollito.

Vierte un poco de salsa de albahaca por encima, salpimentar y meterla en el horno.

Hornea la tarta entre 25 y 30 minutos.

Dejala enfriar al sacarla del horno y, a continuación, degustala.





Receta extraída del libro Légumes, de Sandra Mahut, de la editorial Mango.