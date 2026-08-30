León XIV en la procesión náutica en el lago de Albano

La fiesta de Nuestra Señora del Lago, en Castel Gandolfo, León XIV participó en una procesión en barco por el lago de Albano, la noche del 29 de agosto de 2026

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El pontífice estadounidense-peruano había celebrado previamente una misa con motivo de esta fiesta, durante la cual había hecho un llamado a no conformarse con "la mentalidad del mundo". León XIV celebró la misa en la pequeña iglesia de María Santísima del Lago. Ubicada a orillas del lago de Albano, en Castel Gandolfo, fue consagrada por Pablo VI en 1977.

Esta misa se llevó a cabo con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Lago, muy querida por la población local. Este sábado por la noche, 350 personas, entre ellas varios representantes de las autoridades locales, se encontraban presentes en la nave al aire libre de esta iglesia.

Además de Pablo VI, Juan Pablo II también había participado en esta fiesta, que se celebra en la localidad donde se encuentra la residencia de verano de los papas. Sin embargo, ninguno de estos dos pontífices había tomado parte en la procesión sobre el lago, que tradicionalmente sigue a la misa.

Homilia

ALBERTO PIZZOLI | AFP

En su homilía, el pontífice invitó a ofrecerse a Dios tanto en los gestos cotidianos como en los "más extraordinarios". Estos últimos a veces conducen hasta el martirio, "como, lamentablemente, sigue ocurriendo hoy en día a muchos cristianos en diferentes regiones del mundo", señaló con tristeza el papa.

León XIV lamentó posteriormente constatar que "no todos comprenden la belleza, la bondad y el carácter concreto» de la invitación a "difundir por todo el mundo" la caridad de Dios. "Muchos piensan que es una utopía", señaló.

Para ellos, "poner la otra mejilla […] es cosa de perdedores, dar a pesar del rechazo es ingenuo, perdonar sin límites es cosa de débiles", enumeró. "No hay por qué sorprenderse", reconoció, y destacó que incluso para el apóstol Pedro "fue difícil aceptar esta forma nueva y diferente de razonar".

"Incluso cuando son una respuesta a las injusticias sufridas", el Papa afirmó que "el odio y la violencia no aportan nada bueno". Invitó a su audiencia a no conformarse "con la mentalidad del mundo", exhortándolos "a amar, a dar, a perdonar".

"No nos desanimemos si es difícil», insistió, asegurando que con la ayuda de Dios "todo es posible". Por último, el obispo de Roma afirmó que esto quedaba especialmente reflejado en "la procesión sobre el lago que vamos a realizar", que recuerda el pasaje del Evangelio en el que Jesús camina sobre las aguas.

Procesión al caer la noche

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Al término de la misa, el Papa siguió en procesión a la estatua de Nuestra Señora del Lago, acompañado por el obispo de Albano, monseñor Vincenzo Viva, y el párroco de Castel Gandolfo, el padre Tadeusz Rozmus. Varios cientos de personas se habían reunido para esperar su paso.

Al llegar a la orilla, el pontífice subió a una pequeña embarcación en la que lo esperaba la hermana Raffaella Petrini, presidenta del Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. Acompañado por una flota de embarcaciones de diferentes tamaños, cruzó entonces este lago enclavado en el fondo de un cráter volcánico dominado por el pueblo de Castel Gandolfo.

El pontífice se alejó de la orilla mientras el sol se ocultaba tras la línea de la cresta. Tras unos 25 minutos de travesía, llegó a tierra firme, donde bendijo a los fieles que participaron en esta procesión.