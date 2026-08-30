Ángelus: “No siempre es fácil comprender los designios de Dios”

Durante el rezo del Ángelus desde Castel Gandolfo el 30 de agosto de 2026 el papa León XIV, hablo sobre los caminos de Dios, citando el Evangelio

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Cuando los caminos de Dios están "lejos de los nuestros", nos sentimos "tentados a pensar […] que es el Señor quien se equivoca", advirtió León XIV durante el Ángelus recitado en Castel Gandolfo el 30 de agosto de 2026. Ante esta tentación, el pontífice estadounidense-peruano recomendó "no interrumpir nunca […] el diálogo" con Dios y "no juzgar nunca la obra de Dios".

En su meditación, León XIV comentó el pasaje del Evangelio en el que Jesús anuncia a sus discípulos que sufrirá, será asesinado y resucitará. Ante varios cientos de personas reunidas en la plaza principal de Castel Gandolfo, el jefe de la Iglesia católica señaló que "lo que él afirma dista mucho de nuestras expectativas de un Mesías triunfante y poderoso".

Jesús y Pedro

En este pasaje del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro reprende a Jesús diciéndole: "Eso no te sucederá". Está "sorprendido y tal vez decepcionado por lo que oye", explicó León XIV.

"Para nosotros tampoco es siempre fácil comprender y aceptar los designios de Dios", señaló el sucesor de Pedro. Cuando sus designios están "alejados de los nuestros", nos sentimos "tentados a pensar, en contra de toda lógica de fe, que es el Señor quien se equivoca", advirtió.

En esos momentos, el papa número 267 recomendó "no interrumpir nunca […] el diálogo" con Dios y "expresarle con confianza nuestra dificultad para comprender lo que nos pide". También recomendó "no juzgar nunca la obra de Dios", sino "estar atentos […] a lo que nos revela a través de su acción".

Al responder a las dudas de Pedro con "Apártate de mí, Satanás", Jesús les explica a los discípulos "que, para seguir sus pasos, deberán renunciar a sí mismos", explicó León XIV. Eso es lo que hará Pedro, señaló: "después de haberlo escuchado, aceptará el desafío y se mantendrá fiel a las palabras de Cristo […] hasta el martirio". "Pidamos al Señor que también nosotros tengamos, en nuestra vida de fe y en nuestra oración, la misma sinceridad", aconsejó a su audiencia.