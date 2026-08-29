Un ingeniero parapléjico ayuda a ucranianos heridos a construir sillas de ruedas

Paul de Livron está ayudando a los ucranianos heridos en la guerra a construir sus propias sillas de ruedas de madera para que redescubran la alegría a través de la artesanía

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Paul de Livron, un ingeniero francés de 34 años especializado en la fabricación de sillas de ruedas de madera, quedó parapléjico tras un accidente de senderismo hace 13 años. Hoy, transmite a los ucranianos heridos aquello que le ayudó a superar la difícil experiencia de la discapacidad: la alegría y el orgullo de trabajar con sus propias manos.



"La energía que inviertes en la autodestrucción, la inviertes en la creación, y eso trae alegría", le dice a Aleteia. Ha montado un taller de fabricación de sillas de ruedas en un centro de rehabilitación en Lviv, Ucrania, y no piensa detenerse ahí.

Livron posee una extraordinaria capacidad para visualizar las cosas a gran escala, además de la audacia para llevar a cabo sus ideas más descabelladas. Y, sin duda, no le faltan proyectos. Ya le regaló al Papa Francisco una silla de ruedas de madera hecha a medida durante su visita a Marsella, Francia, en septiembre de 2023. Luego, completó la Maratón Pour Tous de París, de 10 kilómetros, en 2024. Ahora, está centrado en su "gran proyecto": proporcionar a las personas marginadas, especialmente en países en desarrollo, sillas de ruedas de madera económicas y fáciles de construir.

Una misión humanitaria

Livron usa silla de ruedas desde su accidente. Ingeniero de formación, tuvo que abandonar su sueño de convertirse en ingeniero forestal. En su lugar, se especializó en la fabricación de sillas de ruedas. Fundó su empresa, Apollo Wooden Wheelchairs, en marzo de 2022.

“Desde el principio, el diseño de mis sillas de ruedas ha tenido un fin humanitario, ¡por eso le pedí el patrocinio al Papa Francisco! Fabricar sillas de ruedas de madera sencillas pero eficaces es la esencia de mi proyecto”, explica a Aleteia.

“Las herramientas para fabricar una silla de ruedas de madera son muy sencillas y económicas, en comparación con las necesarias para fabricar una silla de ruedas metálica tradicional”, afirma. Por consiguiente, cree que sus sillas de ruedas pueden convertirse en una solución ideal para personas con escasos recursos.

Es una convicción que no tardó en poner a prueba.

La aventura ucraniana

Para fabricar sus sillas de ruedas, Livron utiliza paneles de madera contrachapada de abedul procedentes de Ucrania. Le gusta estar al tanto de la actualidad, incluso cuando es difícil de sobrellevar. Le preocupaba especialmente la guerra en Ucrania. Sabiendo que los veteranos heridos necesitaban buenas sillas de ruedas, decidió actuar.

“Fui al lugar donde creo que es más pertinente comenzar a distribuir mis sillas de ruedas: a Ucrania”, dice.

En agosto de 2025, Livron viajó a Lviv, una importante ciudad del oeste de Ucrania. Allí, estableció una colaboración con el Centro Nacional de Rehabilitación Unbroken, el mayor centro de este tipo en el país. "Hay necesidades importantes y me recibieron con los brazos abiertos", recuerda.

«Taller Apollo». Taller de fabricación de sillas de ruedas en el centro de rehabilitación Unbroken, en Leópolis, Ucrania. Octubre de 2025. Avec l'autorisation de Paul de Livron.

En octubre de ese mismo año, instaló un taller dentro del hospital. Allí, guió a seis hombres ucranianos en la construcción de sus propias sillas de ruedas de madera. Livron regresó a Francia un mes después, pero el taller siguió funcionando porque algunos de los hombres no habían terminado completamente sus sillas.

En abril de 2026, participó en el maratón de París junto a siete ucranianos en sillas de ruedas.

Ocupando la mente

La experiencia de trabajar con los ucranianos fue increíblemente enriquecedora y dio frutos de inmediato.

"De los seis ucranianos, dos llevan mucho tiempo discapacitados. Cuatro resultaron heridos en la guerra, con profundas y recientes secuelas físicas y psicológicas", explica Livron. Trabajar con las manos y concentrarse en una tarea ocupa el tiempo, pero, sobre todo, ocupa la mente.

“Usamos una sierra de calar, que es fácil de manejar y corta lentamente. Pasas horas cortando las piezas y, durante ese tiempo, no piensas en tus pensamientos oscuros”, dice. “Claro que no desaparecen para siempre, pero dejan espacio para un pequeño trozo de cielo azul”. Es una experiencia que el empresario vivió en primera persona tras su accidente.

“A los 21 años, estaba en un centro de rehabilitación. ¡Te aburres muchísimo allí! Mi madre me traía lo que necesitaba para dibujar y esculpir, y eso me ayudó muchísimo”, cuenta. “Sientes una especie de alegría y orgullo. Sientes que puedes ser feliz a pesar de todo, y entonces te dices a ti mismo que la vida merece la pena. En Ucrania, simplemente intenté reproducir lo que me había ayudado a superar esta prueba”.

De la oscuridad a la alegría

El esfuerzo valió la pena. Livron vio cómo los hombres se transformaban, se abrían y florecían, incluso los más distantes y duros entre ellos.

“¡Uno de los hombres me asustó al principio! Perdió ambas piernas en una mina, tiene tatuajes, cicatrices… Cuando llegó al taller, llevaba los auriculares puestos y escuchaba música estridente”, recuerda Livron. “Pero era el más meticuloso, y comprendí que estaba acostumbrado a trabajar con las manos”.

“Poco a poco, se fue abriendo. Quitándose un auricular y luego el otro, empezó a interesarse por mí e incluso a hacer bromas”, cuenta Livron.

“Al final, estaba radiante. ¡Me ayudó a ordenar el taller y a cargar el coche!”, añade Livron. “Para mí, esto demuestra lo que este tipo de taller puede aportar: la energía que uno invierte en la autodestrucción, la invierte en la creación, y eso trae alegría”.

Financiación generosa

El taller de Lviv fue financiado por 262 colaboradores a través de la plataforma de financiación colectiva Ulule, recaudando un total de 11.376 euros (aproximadamente 12.500 dólares). También fue posible gracias al generoso patrocinio de la empresa alemana Festool. Desde un simple correo electrónico de Livron en 2022 solicitando un descuento, la empresa le ha proporcionado regularmente el equipo que necesita y destaca su trabajo en su sitio web.

Cuando Livron le explicó al director de marketing de Festool que se estaba preparando para montar un taller en Ucrania, el director le preguntó qué herramientas serían necesarias. Una mañana de octubre, pocos días antes de la partida de Livron, le entregaron enormes paquetes de Festool en la puerta de su apartamento.

“La generosidad de Festool permitió equipar el taller con materiales de mucha mejor calidad de los que yo habría comprado de otro modo, y destinar el dinero ahorrado a otros gastos”, dice agradecido.