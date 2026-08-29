¿Sabías que se cita a Santa Rosa de Lima en el Catecismo?

No son muchos los santos a los que se cita directamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y santa Rosa es una de esos pocos

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Cuando San Juan Pablo II encargó la elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica, lo hizo con la esperanza de que este pudiera resumir fielmente las verdades fundamentales de la fe católica.

Se trataba de una tarea de gran envergadura, que encomendó a "una comisión de doce cardenales y obispos, presidida por el cardenal Joseph Ratzinger… [asistida por] un comité editorial compuesto por siete obispos diocesanos, expertos en teología y catequesis".

Explicó que el Catecismo "debe presentar de manera fiel y sistemática la enseñanza de la Sagrada Escritura, la Tradición viva de la Iglesia y el auténtico Magisterio, así como la herencia espiritual de los Padres y de los santos de la Iglesia, para permitir un mejor conocimiento del misterio cristiano y para avivar la fe del Pueblo de Dios".

Todo esto significa que cada palabra del Catecismo es fruto de una profunda reflexión y oración. Cada cita de un santo merece nuestra atención y nos señala a un santo al que todos debemos esforzarnos por imitar.

Santa Rosa de Lima en el Catecismo

Es interesante ver cómo se cita en el Catecismo a alguien como Santa Rosa de Lima, ya que no era teóloga. De hecho, era simplemente una dominica de la Tercera Orden que vivía en casa de sus padres.

Sin embargo, esto no impidió que la gracia de Dios se derramara sobre ella, inspirándola a llevar una vida de caridad hacia los demás.

En particular, Santa Rosa de Lima sentía un gran afecto por los pobres, por lo que no debería sorprendernos que se la cite en la sección del Catecismo titulada "El amor a los pobres".

Esta sección resume la enseñanza de la Iglesia sobre el amor a los pobres, recurriendo a las Escrituras y al testimonio de los santos para ilustrarla.

El último párrafo de esta sección, que actúa como resumen de lo anterior, es donde encontramos a Santa Rosa de Lima:

"Cuando su madre le reprochó que cuidara de los pobres y los enfermos en casa, Santa Rosa de Lima le dijo: 'Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos dejar de ayudar a nuestros prójimos, porque en ellos servimos a Jesús'" (CEC 2449).

Santa Rosa de Lima nos recuerda que, cada vez que servimos a los pobres y a los enfermos, servimos al mismo Jesús a través de ellos. Por eso debemos amar a los pobres, ya que, al amar a los pobres, estamos amando a Jesucristo.