Cómo diseñar un plan de vida y finanzas para mujeres 

Poner orden en tu vida te dará mayor estabilidad. Una asesora en finanzas nos da las pautas para iniciar un plan de acción financiero<br>

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Hablar de finanzas no siempre es fácil, pero hay que reconocer que es un tema que todos debemos conocer para administrarnos correctamente, tomando en cuenta en dónde estamos y hacía dónde queremos llegar en nuestra vida. Una vez que llegamos a la adultez, es imprescindible iniciar un plan de acción que nos impulse a lograr nuestras metas de acuerdo a las posibilidades que tenemos.

La especialista en finanzas Sofia Leaños, quien ha acompañado a varias mujeres durante su carrera profesional, compartió para Aleteia la importancia de diseñar un plan que cubra las necesidades de toda mujer; y a su vez, la posibilidad de asegurar tu futuro y el de tus seres queridos.

¿Por qué una mujer debe pensar en finanzas?

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En ocasiones solemos dejar para después lo que podemos hacer hoy, ya sea porque no nos sentimos lo suficientemente preparadas, o porque no sabemos por dónde empezar; y aunque es un tema que no siempre se ve en el salón de clases es necesario aprenderlo.

La Sagrada Escritura nos presenta a la mujer, quien por esencia es administradora que sabe cuidar con sabiduría lo que Dios le provee. Relacionado a esto, Sofía explicó la importancia en que toda mujer pueda administrarse de manera correcta.

"Una mujer puede llevar órden y libertad en sus decisiones para crear un presupuesto hacia lo que quiere” pensando en “el cuidado de los que más amamos y el cuidado de una misma, sin despilfarrar el dinero".

¿Por dónde empezar?

Sofía, señala que primero se necesita llevar a acabo un análisis de cuánto ganamos y cuáles son nuestras responsabilidades. Ella propone un modelo base para quienes ya generan ingresos: 50% gastos fijos, 30% objetivos patrimoniales y 20% estilo de vida.

Una vez teniendo una radiografía de tus finanzas, tendrás una mayor claridad para dar el siguiente paso.

Realidad financiera y deudas

Sofia señaló que una de las mayores causas de deudas en mujeres se debe al “llevar un estilo de vida que no nos corresponde”, gastando más de lo que se ingresa. Por eso es necesario ser realistas con el tipo de vida que podemos llevar.

¿Cómo hacer tu plan de acción?

Te presentamos 5 pasos, propuestos por Sofía Leaños para comenzar a diseñar un plan sostenible y con propósito.

1 Cómo te ves a futuro

Esta pregunta es primordial, ya que nos dará la pauta para percibir cómo nos vemos a corto, mediano, largo plazo y en tu retiro.

2 Crear metas específicas

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En este paso hay aspectos que toda mujer debería considerar tener, entre ellos:

Un fondo de emergencia: se recomienda ahorrar por lo menos tres meses de tu sueldo.

Protección de salud: Sofía describe que el activo más significativo en finanzas personales es uno mismo, por lo tanto, recomienda tener un seguro de gastos mayores o estar afiliada al IMSS, ISSSTE o algún tipo de seguridad que brinde salud.

Protección ante una incapacidad: tanto si eres independiente como si eres un pilar de sustento para una familia.

Plan personal de retiro: este paso aplica para todas (profesionista, esposa, ama de casa, etc.) Este te permitirá sustentar tu vida en la vejez.

Patrimonio: puedes elaborar un plan de ahorro para adquirir en un tiempo tu propia casa o departamento.

Educacional: ya sea para una colegiatura, un viaje, entre otros aspectos.

"Si bien, no todas se pueden llevar a cabo al mismo tiempo, pero se puede iniciar con prioridades y ya que hay un alto financiero con un buen presupuesto se logrará ejecutar todo por igual", explicó la especialista en finanzas.

3 Aprender a hablar del dinero sin miedo

Este es un tema muy importante. En ocasiones puede dar pena o miedo hablar de estos temas con nuestra familia o pareja. Sin embargo, para lograr una libertad financiera, tenemos que comenzar por analizar y tomar acción.

Un llamado a las mujeres