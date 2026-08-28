Vasti, la reina rebelde olvidada de la Biblia

Aunque los designios del Señor siguen siendo inescrutables, la trágica historia de la reina Vasti narrada e la Biblia es un ejemplo perfecto de ello…

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Llamada en la Biblia Vasti o Vasthi, esta reina es la esposa del rey persa Asuero, también conocido como Jerjes I, hijo del gran Darío I. Estamos en el siglo V a. C. y el gran rey acaba de ser detenido por los griegos en las Termópilas y derrotado en Salamina.

El lujo del rey

A pesar de estas derrotas, este monarca sigue reinando sobre un territorio inmenso, que se extiende desde la India hasta Etiopía, y no duda en hacer gala de su grandeza.

Así, Asuero solía ofrecer grandiosos banquetes en Susa para sus jefes y sirvientes, banquetes en los que el fastuosidad rivalizaba con la desmesura, ya que estas festividades podían durar hasta 180 días.

Leamos a este respecto una breve descripción que nos ofrece el Libro de Ester, que relata numerosos detalles:

"Cortinas blancas y púrpuras estaban sujetas con cordones de lino y púrpura a anillas de plata y a columnas de mármol blanco. Para el banquete, se colocaron lechos de oro y plata sobre un suelo de pórfido, mármol blanco, nácar y mármol negro. Se servían bebidas en jarras de oro de diversas formas, y el vino del rey se servía con generosidad real. La norma era beber sin coacción, pues el rey había ordenado a todos los mayordomos que sirvieran según el gusto de cada uno" (Est 1,6-8).

¡¿Qué más se puede añadir?!

Escándalo en la corte de Asuero

Todo iba, pues, de maravilla durante aquellas festividades, hasta que el todopoderoso monarca exigió que la reina hiciera una aparición en una de sus orgías para exhibir la legendaria belleza de su real esposa. Vasti era, en efecto, famosa por su gran belleza; su propio nombre significaba "la mejor". Sin embargo, la reina se resistió a aparecer en público y desobedeció la orden del rey.

Furioso, este último convocó a sus sabios para pedirles consejo sobre la actitud que debía adoptar ante la mala conducta de su esposa; estos le aconsejaron entonces que repudiara a la reina, ya que su conducta no solo había ofendido al rey, sino que, además, podía sentar un precedente desafortunado que influyera en las demás mujeres de la corte, ¡animándolas a hacer lo mismo!

Se dictó entonces un decreto para declarar oficial el repudio de la bella, pero rebelde, reina Vasti… El repudio de una esposa era algo habitual en aquella época y el Antiguo Testamento incluso había regulado formalmente esta práctica para los judíos en el Deuteronomio:

"Cuando un hombre tome a una mujer y se case con ella, y ella deje de hallar gracia ante sus ojos porque él descubra en ella algún defecto, le escribirá una carta de repudio y se la entregará al despedirla de su casa" (Dt 24,1).

Tal fue también el destino que le esperaba a la reina Vasti.

La reina Vasti.

El destierro de Vasti

El resultado fue inmediato y la reina perdió su título. Los sirvientes del rey se pusieron de inmediato a buscar para Asuero a las jóvenes vírgenes más bellas, tal y como nos recuerda el Libro de Ester. La conocida historia bíblica de Vasti termina ahí, con ese triste destino. De hecho, aunque sabemos el nombre de la joven destinada a ocupar el lugar junto al rey como nueva esposa, no se dice nada sobre el futuro de Vasti.

Los pintores, sin embargo, supieron aprovechar este episodio e inmortalizar a esta bella y rebelde reina bíblica. Así, Sandro Botticelli y Filippino Lippo representaron a la reina destituida abandonando el palacio real de Susa, sola, sin un alma a la vista en un paisaje desértico a las puertas de la ciudad. Del mismo modo, el dramaturgo Pierre Matthieu, cercano a Enrique IV, escribió una tragedia titulada "Vasti" que evoca la rebelión y la caída en desgracia de la famosa reina.