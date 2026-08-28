La fe en la feria del condado: la inspiradora idea de un sacerdote

Un sacerdote local decidió que la feria era un lugar estupendo para un puesto católico, y resultó ser un gran éxito, con la mayor parte de la afluencia de público procedente de los jóvenes

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A pesar del calor sofocante, la feria anual del condado bullía de actividad en el pintoresco pueblo de Washington, Missouri. La Feria de Washington, que se celebra desde 1929, tiene casi 100 años de tradición e incluye exposiciones de ganado, atracciones de feria y puestos similares a los de los mercados agrícolas o las ferias de artesanía. Sin embargo, este año contó con un puesto bastante inusual: un confesionario católico rural fundado por el padre Ryan Truss.

El sacerdote es párroco asociado en Nuestra Señora de Lourdes en Washington y en San Juan Bautista-Gildehaus, y capellán en la escuela secundaria San Francisco de Borja.

La idea surgió cuando el padre Truss estuvo en la feria el año pasado y habló con alguien que dijo que no había recibido el Sacramento de la Reconciliación desde hacía mucho tiempo.

"¡Me doy cuenta de que la idea de escuchar confesiones en la feria es un poco loca! De hecho, se me ocurrió el año pasado mientras estaba en la feria, pero al principio era solo una broma. Creo que alguien me comentó que hacía mucho tiempo que no se confesaba y le dije: '¡Podríamos montar un confesionario aquí mismo en la feria'"!

La idea persistió a lo largo del año. "Cuanto más sucedía, más pensaba que tal vez venía del Espíritu Santo", dijo en una entrevista que posteriormente apareció en el St. Louis Review.

Courtesy of Fr. Ryan Truss

El padre Truss obtuvo el apoyo de otros sacerdotes que lo ayudaron, como el padre Nick Winker, párroco de Nuestra Señora de Lourdes, el padre Jeff Maassen, párroco de la parroquia de San Francisco de Borja y de la Asunción en New Haven, y otros. Estos sacerdotes se repartieron el tiempo en el puesto de confesiones, mientras que los feligreses atendían el puesto ofreciendo rosarios, estampas religiosas y otros sacramentales.

Un fotomatón con temática católica, disponible para los participantes, formó parte de la diversión, creando un ambiente muy acogedor para que cualquier persona interesada se animara a visitarlo, fuera católica o no. El confesionario estaba equipado con luces rojas y verdes para indicar cuándo estaba abierto, y una imagen de la Divina Misericordia de 2,4 metros daba la bienvenida a todos.

El padre Truss explicó que la imagen de la Divina Misericordia es muy común en la zona de Washington. "Washington —y el condado de Franklin en general— es una zona profundamente católica", dijo. "Por dondequiera que vayas, verás la imagen de la Divina Misericordia con las palabras: 'Jesús, en ti confío'".

¡Un gran atractivo, especialmente para los jóvenes!

Resultó que el stand católico recibió críticas muy positivas.

“Fue un éxito rotundo, mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado”, dijo el padre Truss. “Mucha gente acudió a confesarse en la feria”.

Calculó que más de la mitad de quienes visitaron el puesto de “Católicos de Washington” eran estudiantes de secundaria o universitarios. “Muchos me dijeron que venían a confesarse porque un amigo los había invitado”. Ofrecer el Sacramento de la Reconciliación fue un gran atractivo.

Courtesy of Fr. Ryan Truss

El padre Truss perdió la voz en un momento debido a que gritaba para hacerse oír por encima de los conciertos nocturnos de la feria rural, pero precisamente durante esos eventos era cuando tenía más trabajo.

A pesar del calor sofocante, el padre Truss y otros sacerdotes vestían sus hábitos, lo que sorprendió a muchos transeúntes, según relató el sacerdote. "En ocasiones, mientras extendía las manos para la absolución, alzaba la vista y veía a la gente mirándonos fijamente al pasar; no con desprecio, sino con una expresión de profunda emoción. Quizás Dios use esa mirada para que aún más personas regresen a Él".