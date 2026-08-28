3 tesoros espirituales de las vacaciones

Descúbrelos en las tuyas, las hayas pasado donde las hayas pasado

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

Las vacaciones siempre esconden tesoros espirituales por descubrir. Más allá del lugar donde las pases y las actividades que realices, el cambio de ritmo y la desconexión ofrecen nuevas oportunidades.

Una madre de familia y un sacerdote comparten 3 grandezas de sus vacaciones que en realidad cualquier persona puede disfrutar en esos días de fiesta.

1 Encuentros

Compartir con otros, tomar conciencia de su presencia, agradecerla y contemplarla, dar y recibir lo que tienes y eres,… es posible en un contexto de menos compromisos de lo habitual.

Lo ha experimentado Dolors Puig este verano al pasar unos días en Toledo con sus tres hijos y la novia de uno de ellos.

El viaje de 7 horas en coche, los paseos por la ciudad española, la visita a sus monumentos y al parque temático Puy du Fou,… han unido y enriquecido a la familia.

La familia Serra Puig de Hostalric el mes de julio en Toledo Cortesía de la familia Serra Puig

“Hablas con uno, luego con otro, después ves que hablan entre ellos, da para muchos temas, a veces alguien que tiene algún problema lo pone en común,… es genial volver a vivir juntos durante unos pocos días”, confía Puig a Aleteia.

En palabras del Papa san Juan Pablo II, “uno de los valores de unas vacaciones es el del encuentro, del estar junto a otros de forma desinteresada, por el placer de la amistad y de compartir momentos de paz”.

2 Cosas nuevas

Las vacaciones pueden llevarte a lugares distintos con arte, cultura e historia por descubrir. Tal vez conozcas gente nueva, cambien tus horarios, tus actividades,…

Incluso sin moverte de casa o con más trabajo del habitual, las vacaciones traen novedades que te permiten ampliar perspectivas, descubrir, crecer,…

Después de 14 viajes a África, el sacerdote Rafael Caro dice que se ha vuelto “adicto” a realizar proyectos de ayuda al desarrollo en sus vacaciones.

“Necesitas que esa gente te ponga los pies en el suelo y que te enseñe la realidad de que no por mucho tener somos más felices”, explica a Aleteia este párroco malagueño.

Rafael Caro con los voluntarios y vecinos de Mbondo implicados en la construcción de una casa botiquín este verano el pasado mes de julio en Guinea Ecuatorial Cortesía de Rafael Caro

“Quizás desde la humildad y la pequeñez es desde donde se puede compartir lo más puro, que es la propia vida”, reflexiona

“Como la viuda echó la monedita que tenía para vivir, ellos nos ofrecen a nosotros la monedita que tienen para vivir”, añade.

3 Belleza

Detenerse y dedicar atención a lo que te rodea ayuda a descubrir la belleza, en lo cotidiano y en lo excepcional.

La visita de los Serra Puig a Toledo coincidió con la celebración del domingo del Corpus Christi en la ciudad. “Estaba todo decorado con alfombras en las casas, fue muy bonito”, recuerda Puig.

Cortesía de la familia Serra Puig

Cada verano, esta madre propone a su familia un lugar donde culturizarse y enriquecerse espiritualmente.