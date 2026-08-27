“No hay mejor prevención contra las drogas que una buena familia”, afirma el Papa

"Las adicciones son un fenómeno complejo que pone de manifiesto el fracaso de un mundo deshumanizado", explicó el Papa en su discurso

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"Nadie puede afrontar el problema de las drogas en solitario", explicó León XIV el 27 de agosto de 2026 a los participantes de una reunión sobre adicciones organizada en el Vaticano por la Comisión Pontificia para América Latina. Hizo un llamamiento a una respuesta integral, que involucre tanto a instituciones religiosas como seculares, para combatir eficazmente la drogadicción.

"Las adicciones son un fenómeno complejo que pone de manifiesto el fracaso de un mundo deshumanizado", explicó el Papa en su discurso pronunciado en español. Instó a dar respuesta al "sufrimiento de los jóvenes" afectados por las drogas, y pidió "soluciones integrales: prevención comunitaria, atención científica, justicia humana y un acompañamiento pastoral cercano".

El Papa mencionó la importancia de la cooperación con las organizaciones internacionales, pero también la necesidad de vincular ciencia y fe. "La Iglesia no interviene en el problema de las drogas con la pretensión de competir con la neurociencia, la psiquiatría o la salud pública, ni pretende suplantarlas", afirmó. Explicó que la Iglesia, en cambio, busca "iluminarlo desde el Evangelio, con una comprensión integral de la persona humana".

León XIV también hizo hincapié en la dimensión ecuménica de la lucha contra las drogas. "La Iglesia Católica y otras comunidades eclesiales, en la práctica del amor concreto hacia quienes sufren, encuentran en la fe un lenguaje común particularmente elocuente para acompañar e integrar a los jóvenes en sus necesidades y sueños", afirmó.

Compasión por las "familias rotas"

"No hay mejor prevención contra las drogas que una buena familia", explicó también el Papa, haciéndose eco de las palabras del Concilio Vaticano II y de Juan Pablo II, que definían a la familia como "la Iglesia doméstica" y "el hogar y la escuela de la comunión".

"Hoy presenciamos el sufrimiento de muchas familias desestructuradas, ya sea por el consumo de drogas, la violencia, el reclutamiento criminal de menores, la pobreza o la falta de oportunidades que deja a algunos rezagados", lamentó el pontífice peruano-estadounidense. León XIV se enfrentó particularmente a estas situaciones de miseria durante sus años de labor misionera en Perú.

Dijo que esperaba que "la Iglesia sea la familia de todos los que han quedado atrás". "No pasemos de largo", declaró, inspirándose en el ejemplo del Buen Samaritano. "Construyamos una Iglesia que se detenga, que se acerque, que se deje conmover, que sane heridas, que alimente y que se convierta en un hogar", exhortó el Papa, haciéndose eco de las palabras del Papa Francisco, quien llamó a tocar la "carne sufriente" de los pobres.

Estos llamamientos del Papa León XIV se producen en un contexto global marcado por el aumento del narcotráfico, incluso en países europeos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 331 millones de personas consumieron drogas en 2024, un 34 % más que en 2014. La violencia relacionada con las drogas también ha aumentado significativamente, sobre todo en las ciudades portuarias.

Una comisión presidida anteriormente por el Cardenal Prevost

Antes de convertirse en Papa, Robert Francis Prevost fue presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, organismo vinculado al Dicasterio para los Obispos, entre 2023 y 2025. Esta comisión, creada por Pío XII en 1958, fue considerada durante mucho tiempo una especie de "torre de control" romana sobre los episcopados latinoamericanos considerados susceptibles al marxismo y a la teología de la liberación.