¿Motivación o presión? La diferencia en la crianza

Querer lo mejor para nuestros hijos es natural, pero a veces, sin darnos cuenta, podemos convertir nuestras expectativas en una presión que afecta su bienestar

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Todos los padres desean que sus hijos sean felices, tengan éxito y aprovechen sus capacidades. Sin embargo, entre acompañar su crecimiento y exigirles constantemente puede haber una línea muy delgada. Muchas veces nos planteamos la idea de "quiero que mi hijo sea el mejor", "quiero que gane la competencia", "que no sea tímido” y aunque todos los padres buscan lo mismo, decirle esto al niño podría ejercer sobre él una gran presión.

Motivación vs. presión en los hijos

MAYA LAB | Shuttersock

¿Cómo saber si estamos motivando a nuestros hijos o si, por el contrario, estamos depositando sobre ellos demasiadas expectativas? Aquí te mostramos algunos ejemplos de errores comunes que puedes estar realizando en la crianza de tus hijos, que podrían presionarlos sin darte cuenta.

1 Compararlo constantemente

"Mira cómo tu hermana sí puede". "Tu amigo sacó mejores calificaciones". "A tu edad, yo ya…". Esto solo hará que se sienta juzgado y evidenciado. La comparación puede hacer que tu hijo sienta que siempre está siendo medido según los logros de alguien más, lo que puede causar una herida de rechazo en él.

2 Buscar las mismas victorias que tú

Puede ocurrir que, durante tu infancia, fuiste el mejor jugador de fútbol y ahora te gustaría que tu hijo también lo fuera, por lo que lo inscribes en clases por la tarde y lo llevas a partidos los fines de semana, expresando que quieres que sea el mejor y el mayor goleador.

Sin embargo, en ocasiones los hijos adquieren otros gustos y otros talentos hacia otra disciplina. No lo fuerces a repetir los mismos logros o desarrollar los mismos pasatiempos.

3 Que logre lo que nosotros no

En el otro extremo tenemos a los padres que buscan que sus hijos alcancen lo que ellos no pudieron lograr en su infancia, esto pone un gran peso sobre sus hombros.

4 Convertir cada error en una gran decepción

Cuando el hijo siente que un error provocará gritos, reproches o una profunda decepción en sus padres, puede comenzar a vivir con miedo al fracaso.

El problema no es corregir, sino cómo corregimos. Puedes contrastar dos preguntas: "¿cómo pudiste hacer algo así?" a diferencia de "¿qué crees que podrías hacer diferente la próxima vez?" La crianza no debería enseñar solamente a evitar equivocarse, sino también a aprender de los errores.

5 Hacer de sus logros una medida de su valor

Miljan Zivkovic | Shutterstock

Cuando el niño recibe mayor atención, reconocimiento o afecto únicamente cuando obtiene buenos resultados, puede interpretar que debe rendir para ser querido. Desde las calificaciones, el deporte a su apariencia física y conducta.

Tu hijo debe saber que sus logros pueden alegrarte, pero que tu amor por él no depende de sus resultados. Esto no significa dejar de reconocer el esfuerzo o exigir responsabilidad, sino separar el valor de la persona de su desempeño.

¿Cómo acompañar sin presionar?

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