Los desaparecidos: una herida abierta que la Iglesia atiende

Este 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Iglesia sigue iluminando con su palabra este fenómeno; acompañando pastoralmente a las víctimas y sus familias; y gestionando la solución a este flagelo

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El fundamento del magisterio social de la Iglesia y de su correspondiente acción pastoral en torno a los desaparecidos es, invariablemente, el de la dignidad humana. Este principio nace del acto por el que Dios Padre creó el género humano a su imagen y semejanza; acto llevado a la elocuencia del Amor encarnado y redentor de Dios Hijo, y al de la santificación que obra Dios Espíritu Santo. En efecto, el ser humano es digno por haber sido creado con amor por Dios Padre; redimido con amor por Dios Hijo; y santificado con amor por Dios Espíritu Santo.

Tal dignidad –infinita por ser don de Dios– da sustento a la moral social de la Iglesia que procura el bien personal y común de todos sus hijos como buena madre que los protege, y exigente maestra que los instruye en la verdad.

“Crece el elenco (de violencia colectiva) cuando miramos los ejemplos de secuestros de personas por razones políticas, y contemplamos los raptos motivados por afán de lucro material que embisten con tanta dramaticidad contra la vida familiar y la trama social. En el mundo, tal como lo encontramos hoy, ¿qué criterios podemos adoptar para conseguir que los derechos de las personas sean protegidos? ¿Qué fundamento podemos ofrecer como terreno en que puedan desarrollarse los derechos individuales y sociales? Sin duda alguna tal fundamento es la dignidad de la persona humana” (Mensaje del Papa san Juan Pablo II a la ONU, en el XXX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2 diciembre 1978).

Problema de todos = solución de todos

Con cada persona que sufre la desgracia de la desaparición forzada se abre una herida no solo en su persona, familia y círculo social; sino en la sociedad global y en la Iglesia misma. Esto es así por el hecho de ser parte de una misma familia, la familia humana. Por ello, las víctimas no pueden reducirse a un expediente, a una cifra, a una estadística, informe, discurso o programa social o gubernamental.

Es imperativo que toda la sociedad participe en la toma de conciencia acerca de la gravedad del delito, y se comprometa en la solución del mismo, desde su ámbito y alcance particular de gestión. A este respecto la Iglesia ha venido ofreciendo el ser centro de escucha y conocimiento del tema, así como de mediación ante las autoridades correspondientes.

Responsabilidad del Estado: inteligencia, prevención, búsqueda, rescate y procuración de justicia

La autoridad pública tiene la grave responsabilidad de proteger la vida, dignidad y derechos de todos sus ciudadanos. Esta protección conlleva el cuidado de su libertad y su seguridad. De tal responsabilidad se deriva otra de igual importancia: ante la violación de tales derechos, el Estado está obligado a la búsqueda y retorno de los desaparecidos a sus hogares o, en su defecto, a entregar los restos mortales de estos a sus seres queridos; y en ambos casos, a la sanción de los responsables conforme a Derecho.

Desafortunadamente, el problema de las desapariciones forzadas ha cobrado tal dimensión que manifiesta la ineficacia y/o la colusión de las autoridades con el crimen organizado. La sociedad no puede permitir que este problema siga robando la paz de cientos de miles de familias, y enlutando a muchas de ellas. La búsqueda colectiva del bien común obliga no solo a exigir eficacia a las autoridades, sino a la sustitución de las mismas cuando no ofrecen las garantías de seguridad a las que están obligadas.

La acción pastoral de la Iglesia