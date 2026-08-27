Al menos 270 personas han muerto tras la inundación repentina en Nepal. El Papa envió sus condolencias y expresó cercanía espiritual

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El Papa León XIV expresó su "cercanía espiritual" a las víctimas de la grave inundación ocurrida el 26 de agosto de 2026 en Nepal, en un telegrama hecho público el 27 de agosto. "Se enteró con tristeza de la pérdida de vidas y la destrucción causada por las inundaciones repentinas" en el país asiático, decía el mensaje.

En este telegrama firmado por el cardenal Pietro Parolin, el pontífice peruano-estadounidense expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y asegura a todos los afectados por esta tragedia su cercanía espiritual. El texto también indica que el Papa reza por el personal de los servicios de emergencia que participa en las labores de rescate.