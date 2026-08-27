El jardín medieval del Vaticano ahora es completamente orgánico

La parcela contigua al monasterio Mater Ecclesiae ahora sigue los principios de cuidado de la creación establecidos en Laudato Si'

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Dentro de los Jardines Vaticanos, junto al monasterio Mater Ecclesiae, donde Benedicto XVI pasó sus últimos años, hay un huerto de unos 400 metros cuadrados (0,1 acres) dividido en cuatro zonas de cultivo. Produce alimentos para la mesa papal desde el siglo XIII . Como informó Vatican News, ahora este jardín es completamente orgánico.

El jardín tiene su origen en el papa Nicolás III Orsini, quien trasladó la residencia papal del Letrán al Vaticano entre 1277 y 1280 e inmediatamente encargó la creación de un huerto frutal y un viridarium dentro de los nuevos muros. Ocho siglos después, la misma parcela sigue produciendo alimentos.

La transición a la gestión totalmente orgánica implica que la producción siga los ritmos naturales del suelo y las estaciones. El fertilizante granulado certificado, seleccionado según la estación y las necesidades de cada planta, ha sustituido al estiércol que antes se traía de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo. La rotación de cultivos preserva la fertilidad del suelo. Las prácticas agronómicas mantienen las plagas por debajo de niveles perjudiciales. Cada intervención que requiere autorización se registra en un cuaderno de campo. El riego sigue siendo completamente manual.

El cuidado diario recae en Gilberto Bianchi, un jardinero que lleva más de dos décadas trabajando en los Jardines Vaticanos, asistido por jóvenes compañeros a quienes va transmitiendo gradualmente sus conocimientos acumulados: pequeños gestos cotidianos que se conservan del mismo modo que el saber se transmitía de monasterio en monasterio en siglos anteriores. Las monjas contemplativas de la comunidad Mater Ecclesiae indican qué cultivos son necesarios, teniendo en cuenta la estación y lo que la tierra puede ofrecer en cada momento.

El calendario de cultivo se ajusta estrictamente a las estaciones. Los cultivos actuales incluyen ajo fresco, albahaca, chiles —entre ellos una variedad peruana de particular intensidad—, tomates, berenjenas, calabacines, cítricos y calabazas. Este año, las hermanas solicitaron la siembra de los primeros kiwis. Parte de la cosecha se dona desde hace tiempo a organizaciones benéficas , entre ellas la Casa Dono di Maria.

Este cambio se alinea explícitamente con la encíclica Laudato Si' y con la postura que León XIV expresó el pasado noviembre al dirigirse a agrónomos y profesionales forestales italianos. "La tierra no es una posesión, sino un don", dijo el Papa. "Quienes la cultivan con respeto y sabiduría participan de la obra creadora de Dios".

El monasterio contiguo al jardín posee una historia compleja y multifacética. Construido entre 1992 y 1994 por iniciativa de Juan Pablo II para albergar una comunidad contemplativa rotativa dedicada a la oración por el Papa, se convirtió en la residencia privada de Benedicto XVI tras su renuncia en 2013, hasta su fallecimiento en 2022. Se sabe que Benedicto XVI solía pasear por el jardín con regularidad durante sus momentos de oración y estudio. En 2023, recuperó su función original como monasterio para monjas contemplativas.