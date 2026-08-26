La higiene es un hábito, ¿cómo transmitirlo a los hijos?

¿Cómo enseñar a tus hijos el hábito de la higiene personal desde pequeños? Aquí una guía para no perder la paciencia y formar niños conscientes<br>

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

Se dice que un hábito se forma en 21 días. Y aunque decirle constantemente a un niño que se bañe, que se cepille los dientes o se cambie si se ha ensuciado la ropa, puede parecer desgastante, hacer de la higiene parte de su rutina diaria se puede lograr por medio de pequeños gestos cotidianos.

Cuando son bebés y no pueden valerse por sí mismos es labor de los padres mantener la higiene. Sin embargo, al ir creciendo el niño puede ir implementando ciertos hábitos de higiene en su propia persona, hasta hacerlo todo por su cuenta.

La higiene como motor de aprendizaje

Marcos Castillo | Shutterstock

María Montessori, creadora del método educativo que lleva su nombre, fue una tenaz defensora de no hacer las cosas por los niños, sino de ayudarlos a hacerlo por sí mismos desde una temprana edad. A partir de sus enseñanzas, aquí tienes cuatro puntos para implementar.

1 El ejemplo

Los niños aprenden viendo y escuchando, principalmente de sus cuidadores principales; por ende, es imprescindible que, como padres, muestren la importancia de bañarse todos los días, asearse, usar ropa limpia, entre otros aspectos. No habrá mejor manera para un niño que aprender con el ejemplo.

2 Explica la importancia

Al ser un tema nuevo para los pequeños puedes apoyarte con juegos, cuentos y música diseñados para hablar sobre la higiene personal.

3 Establece una rutina diaria

paulaphoto | Shutterstock

Define momentos y horarios durante el día para que él mismo vaya reconociendo y relacionando acciones y momentos. Por ejemplo, lavarse las manos antes y después de ir al baño o a la hora de comer. Establece una hora en la que se bañe, etc.

4 Paciencia y constancia