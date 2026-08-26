La extraña realidad cuando los hijos se van de casa

La gran despedida es para lo que uno se prepara. Son los pequeños momentos que vienen después de los que nadie te advierte realmente<br>

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Sabes que el último de tus hijos, o tu único hijo, se va de casa. Lo sabes desde hace meses. Ha habido solicitudes, formularios, listas de cosas que empacar y una cantidad desmesurada de dinero gastada en cosas que estabas bastante seguro de que ya tenías. Has ayudado a meter sus pertenencias en bolsas y cajas, las has llevado a dondequiera que se vayan, los has abrazado para despedirte mientras intentabas disimular tus sollozos, y has conducido de regreso a casa sintiéndote un poco vacío, pero enormemente orgulloso del joven adulto independiente que, de alguna manera, lograste criar.

Nadie te prepara realmente para esos pequeños momentos. La gran despedida es emotiva, por supuesto, pero al menos sabes que se avecina. Es después cuando la paternidad comienza a aparecer en lugares extremadamente comunes.

Un tipo diferente de hogar

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Una vez que te has acostumbrado a esa extraña tranquilidad, hay placeres por descubrir en ella. El baño sigue más o menos como lo dejaste. La comida se conserva en el refrigerador por periodos increíbles. Pueden sentarse juntos por la noche sin que aparezca alguien justo en ese momento para preguntar si han visto su cargador. Y luego está esa sensación un poco extraña de que, después de años de ser mamá y papá, vuelven a ser ustedes dos.

De repente, un sábado por la mañana, no hay que llevar a nadie a ningún lado. No hay partido, ni hay que ir a recoger a nadie, ni ningún adolescente durmiendo arriba hasta el mediodía. Pueden mirarse el uno al otro y hacerse una pregunta que tal vez se haya vuelto sorprendentemente poco común con el paso de los años: "¿Qué nos da gusto hacer hoy?"

Hay una libertad en eso, y disfrutarla no es una traición a lo mucho que extrañan a su hijo. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Conocerlos de otra manera

Y no olvides que en esta etapa te espera otra sorpresa encantadora: la relación con tu hijo comienza a cambiar.

Cuando los hijos viven en casa, gran parte de la conversación entre padres e hijos es sorprendentemente administrativa. "¿A qué hora vas a regresar?", "¿Ya comiste?", "¿Dónde está tu abrigo?", "¿Ya enviaste ese formulario?", "¿Dónde están todos los vasos?".

La distancia empieza a eliminar parte de eso. Te llaman para contarte algo gracioso. Te mandan una foto porque saben que te va a gustar. Te piden consejo —a veces incluso antes de que la situación se haya convertido en una catástrofe total—. Cuando regresan a casa, tal vez te encuentres sentado alrededor de la mesa hablando con esta persona cada vez más adulta y te des cuenta de cuánto disfrutas simplemente de su compañía.

Y ellos también empiezan a verte de otra manera. No solo como las personas que saben dónde están las toallas limpias, sino como personas con historias, opiniones y vidas que existían antes de que ellos llegaran. Ese es un ascenso bastante encantador.

No necesitas reinventar tu matrimonio

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Los consejos sobre el "nido vacío" pueden hacer que esta etapa parezca bastante agotadora. Al parecer, después de despedir a los hijos, se espera que ambos redescubran sus pasiones, transformen su matrimonio, adopten nuevos pasatiempos y reserven de inmediato un viaje romántico a algún lugar donde se usen pantalones de lino. Realmente no tienes por qué hacerlo.

Quizás puedan empezar con una cena. O un paseo. Vuelvan al restaurante que les encantaba antes de que los menús infantiles se convirtieran en una consideración importante. Visiten a esos amigos a quienes llevan años prometiendo invitar a casa. Vean una película sin tener que negociar si es adecuada o escuchar a alguien quejarse de su elección.