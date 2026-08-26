Comprender el Concilio Vaticano II debe llevar a “rechazar los abusos litúrgicos”

León XIV explicó que la reforma litúrgica propuesta por el Concilio Vaticano II debe entenderse como un desarrollo de la "tradición viva de la Iglesia". Esta referencia a la tradición debería permitir "el rechazo de los abusos que se han producido en ciertos sectores de la Iglesia durante el periodo posconciliar", y que aún persisten en ocasiones hoy en día, cuando ciertos principios de la reforma se "absolutizan o se malinterpretan".

Una comprensión adecuada de la reforma litúrgica debe llevar a "rechazar los abusos ocurridos en ciertos sectores de la Iglesia durante el periodo posconciliar", explicó el Papa León XIV durante la audiencia general del 26 de agosto de 2026, celebrada en la Basílica de San Pedro. En su última catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, León XIV retomó el miércoles las profundas razones de la reforma litúrgica impulsada por el Concilio Vaticano II, haciendo hincapié en la participación activa de los fieles.

En su última catequesis sobre Sacrosanctum Concilium, el Papa León XIV recordó que la liturgia no pertenece al sacerdote ni a la congregación como una iniciativa privada sino que "estas acciones pertenecen a toda la Iglesia"

El Papa advirtió que la liturgia no pertenece al sacerdote ni a la congregación como una iniciativa privada: "Estas acciones pertenecen a toda la Iglesia; la manifiestan y la involucran", insistió. Por ello, obispos y sacerdotes deben "preservar y promover una liturgia que, respetando las normas litúrgicas, brille por su noble sencillez".

Citando a Pablo VI, quien afirmó que los fieles no podían permanecer "mudos y pasivos" durante la Misa, León XIV recordó que Sacrosanctum Concilium exige que los cristianos no participen en la liturgia "como espectadores ajenos y mudos", sino de manera "consciente, devota y activa". La Misa se convierte así en "un vehículo fundamental de evangelización", que introduce a los fieles en el misterio de la fe.

Homenaje al cardenal Wyszyński

En su saludo a los fieles polacos, el Papa dijo que se unía "espiritualmente a los de Czestochowa, donde hoy, 70 años después, se renuevan los 'Votos de Jasna Góra de la Nación Polaca', escritos por el Cardenal Stefan Wyszyński durante su encarcelamiento".

León XIV se refería así a la solemne ceremonia del 26 de agosto de 1956 en Jasna Góra, el santuario mariano de Czestochowa. El cardenal Stefan Wyszyński (1901-1981), entonces primado de Polonia, fue encarcelado por el régimen comunista y escribió estos votos durante su cautiverio. Su renovación en 2026 conmemora, por lo tanto, el 70.º aniversario de este importante acontecimiento en la vida religiosa y nacional polaca, que representó un paso significativo en la resistencia espiritual al totalitarismo.

Al invitar a los polacos a renovar estos votos, el Papa expresó su esperanza de que "el programa de renovación moral de la sociedad que contienen, a través de la protección de la vida humana, el cuidado del matrimonio y la familia y la educación de los niños y jóvenes, continúe inspirando el compromiso con la justicia y la fraternidad".

Polonia, que atraviesa una crisis política y una turbulenta convivencia entre el presidente de derecha Karol Nawrocki y el primer ministro liberal Donald Tusk, podría ser objeto de una visita papal en 2027 o 2028.

Homenaje a Santa Mónica y San Agustín

Finalmente, León XIV mencionó a los dos santos cuyas fiestas se celebran el 27 y 28 de agosto: "Mañana y pasado mañana, la liturgia conmemorará a dos grandes santos, Santa Mónica y San Agustín, unidos en la tierra por lazos familiares y en el cielo por el mismo destino de gloria", recordó.