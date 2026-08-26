Comprender el Concilio Vaticano II debe llevar a “rechazar los abusos litúrgicos”

En su última catequesis sobre Sacrosanctum Concilium, el Papa León XIV recordó que la liturgia no pertenece al sacerdote ni a la congregación como una iniciativa privada sino que "estas acciones pertenecen a toda la Iglesia"
Una comprensión adecuada de la reforma litúrgica debe llevar a "rechazar los abusos ocurridos en ciertos sectores de la Iglesia durante el periodo posconciliar", explicó el Papa León XIV durante la audiencia general del 26 de agosto de 2026, celebrada en la Basílica de San Pedro. En su última catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, León XIV retomó el miércoles las profundas razones de la reforma litúrgica impulsada por el Concilio Vaticano II, haciendo hincapié en la participación activa de los fieles.
León XIV explicó que la reforma litúrgica propuesta por el Concilio Vaticano II debe entenderse como un desarrollo de la "tradición viva de la Iglesia". Esta referencia a la tradición debería permitir "el rechazo de los abusos que se han producido en ciertos sectores de la Iglesia durante el periodo posconciliar", y que aún persisten en ocasiones hoy en día, cuando ciertos principios de la reforma se "absolutizan o se malinterpretan".