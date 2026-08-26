Cada mañana, Dolly Parton comenzaba su día con Dios

La leyenda de la música country estadounidense Dolly Parton, intérprete de "Jolene" y "9 to 5", falleció a los 80 años, según anunció su familia en un video el 25 de agosto. Mujer de fe, la cantante había revelado hace unos años cómo era su peculiar rutina matutina: cada día comenzaba con una oración

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

Detrás del glamour, los atuendos extravagantes y una carrera legendaria, la fe ocupaba un lugar central en la vida de Dolly Parton. La cantante estadounidense, que falleció el martes 25 de agosto a los 80 años, nunca ocultó su relación con Dios.



En una entrevista de 2020 con Marie Claire, el ícono de la música country reveló su sorprendente rutina diaria. Madrugadora, de hecho, muy madrugadora, Dolly Parton explicó que generalmente se levantaba a las 3 de la mañana. "Soy de las que se levantan muy temprano", le dijo a Marie Claire en 2020. "Entre las 3 y las 7 de la mañana hago algunas de mis mejores cosas espirituales, algunas de mis mejores obras y algunas de mis mejores composiciones, especialmente mis canciones". Estas pocas horas antes de que el mundo despertara eran un momento precioso para ella. Pero antes del trabajo, las canciones o los negocios, estaba Dios.

Comienza el día con Dios

"Rezo todos los días para que Dios ponga en mi vida todo lo bueno y a toda la gente buena, y aleje todo lo malo", le confió a Marie Claire. Esta oración iba acompañada de una petición muy sencilla: que la guiara en sus decisiones y acciones. "Rezo para que Dios me guíe y me dirija", continuó. "Y le pido que me permita enaltecer a la humanidad y glorificarlo".

Este hábito decía mucho sobre cómo Dolly Parton veía su inmenso éxito. Su fe no estaba reservada para grandes pruebas o momentos excepcionales; estaba integrada en el ritmo cotidiano de sus días. Tras este momento inicial de oración, la cantante también recurría a las Escrituras. Luego venía el trabajo. Aprovechando la tranquilidad de esas primeras horas, Dolly Parton escribía canciones y cartas, reflexionaba sobre sus proyectos y se ocupaba de sus asuntos profesionales.

Creatividad extraordinaria

Esta disciplina diaria parece reflejar la impresionante fecundidad de su carrera. De su pluma surgieron unos 3.000 títulos, incluyendo clásicos como "Jolene" (1973) y "I Will Always Love You" (1974), una canción versionada casi veinte años después por Whitney Houston, quien la convirtió en un éxito mundial.

A lo largo de sus 60 años de carrera, la "Reina del Country" lanzó decenas de álbumes, vendió más de 100 millones de discos y encabezó las listas de éxitos country más veces que ninguna otra cantante. Esta extraordinaria trayectoria la convirtió en mucho más que una estrella del country: un verdadero ícono de la cultura popular estadounidense.

Sin embargo, su fe estaba profundamente arraigada en su infancia. Nacida en 1946 en el seno de una familia numerosa y modesta en Tennessee, Dolly Parton creció en un ambiente profundamente cristiano. Su abuelo materno era predicador pentecostal, y las canciones religiosas la acompañaron durante sus primeros años, mucho antes de que "Jolene", "I Will Always Love You" o "9 to 5" la hicieran famosa en todo el mundo.