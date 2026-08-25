León XIV celebrará una misa por la “Creación” en Castel Gandolfo

En el marco de la Jornada Mundial de Oración por le medio ambiente, León XIV celebrará una misa por la creación el martes primero de septiembre
Por segunda vez en su pontificado, León XIV celebrará una misa al aire libre dedicada a la protección de la Creación el 1 de septiembre de 2026 a las 18:30 horas en Castel Gandolfo, según anunció la Santa Sede el 25 de agosto. Esta celebración tendrá lugar en el marco de la tradicional Jornada Mundial de Oración instituida por la Iglesia Católica en torno al tema del medio ambiente.
Como hizo el verano pasado ( 9 de julio de 2025 ), el Papa presidirá esta celebración en los jardines de su residencia secundaria —a unos treinta kilómetros al sur de Roma— a la sombra de una estatua monumental de la Virgen María ubicada cerca de un pequeño estanque. Este espacio verde pertenece al laboratorio ecológico de la Santa Sede, Borgo Laudato si', que organizó varios eventos con el pontífice este verano, como un almuerzo con personas necesitadas y un concierto.