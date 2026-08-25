León XIV celebrará una misa por la “Creación” en Castel Gandolfo

Como hizo el verano pasado ( 9 de julio de 2025 ), el Papa presidirá esta celebración en los jardines de su residencia secundaria —a unos treinta kilómetros al sur de Roma— a la sombra de una estatua monumental de la Virgen María ubicada cerca de un pequeño estanque. Este espacio verde pertenece al laboratorio ecológico de la Santa Sede, Borgo Laudato si', que organizó varios eventos con el pontífice este verano, como un almuerzo con personas necesitadas y un concierto.

Por segunda vez en su pontificado, León XIV celebrará una misa al aire libre dedicada a la protección de la Creación el 1 de septiembre de 2026 a las 18:30 horas en Castel Gandolfo , según anunció la Santa Sede el 25 de agosto. Esta celebración tendrá lugar en el marco de la tradicional Jornada Mundial de Oración instituida por la Iglesia Católica en torno al tema del medio ambiente.

En el marco de la Jornada Mundial de Oración por le medio ambiente, León XIV celebrará una misa por la creación el martes primero de septiembre

Para esta Misa, transmitida por la televisión vaticana, el Papa utilizará la forma de la "Misa por el Cuidado de la Creación", introducida en 2025 en el Misal Romano —el libro litúrgico que establece las reglas y oraciones para la celebración de la Misa—. El Papa número 267 estará rodeado de funcionarios del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y personal del Centro Laudato si' de Educación Superior, que administra el Borgo.

El 1 de septiembre se celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación para los cristianos, así como el inicio del "Tiempo de la Creación", un periodo de compromiso ecológico que concluye el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís. En su mensaje para este día, publicado el 20 de agosto, el Papa León XIV denunció especialmente el impacto de los conflictos armados en el medio ambiente, lamentando que los esfuerzos mundiales "sigan desviándose hacia la violencia y la guerra".